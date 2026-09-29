GOLFISTAS DE 15 PAÍSES SE UNEN AL HOMENAJE A MANUEL DE LOS SANTOS EN EL TORNEO ENTRE NACIONES CELEBRADO EN REPÚBLICA DOMINICANA

En una emotiva ceremonia, y con la participación de representantes de 15 países, fue reconocido el destacado golfista profesional dominicano Manuel De Los Santos, durante la celebración del Torneo entre Naciones 2026, realizado por la Liga de Golf Quisqueya en el campo de Guavaberry Golf & Country Club el sábado 26 de septiembre 2026.

Golfistas ciudadanos de Estados Unidos, Italia, Noruega, Japón, China, Corea del Sur, Argentina, Guatemala, Bolivia, España, Colombia, Venezuela, El Salvador, Cuba y República Dominicana se unieron al homenaje, resaltando el carácter internacional del evento y la importancia de reconocer la trayectoria de un dominicano que ha desarrollado una carrera dentro del golf profesional.

Durante la ceremonia Andrés Terrero y Wladislao Guzmán, Presidente y Vicepresidente de la Liga de Golf Quisqueya, le entregaron una copa de reconocimiento y membresía advitam, destacando la trayectoria de Manuel De Los Santos y su vinculación con el PGA francés, así como su dedicación al golf y su presencia en escenarios internacionales.

El acto de reconocimiento constituyó uno de los momentos más significativos de la jornada, en la que 92 jugadores se dieron cita para participar en una competencia que reunió a golfistas de diferentes nacionalidades en un ambiente de confraternidad y camaradería en un match entre dominicanos y extranjeros.

El intercambio fue ganado por el equipo de los internacionales, quienes obtuvieron dos puntos por encima de los Dominicanos.

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