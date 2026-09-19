Polarización, conflictos sociales y desvanecimiento de la confianza, Hacia un nuevo Contrato Social

Por Cándido Mercedes

“Necesitamos menos políticos y más estadistas, personas con visión, con carácter, con ideas

complejas, pero comunicables. Líderes capaces de incomodar, de convocar desde la verdad y no

desde el halago. Porque no se trata solo de llegar al poder, sino de merecerlo”. (Víctor Bautista: El

Poder y el Ruido).

Es muy probable que el salto de la comunicación unidireccional a la autocomunicación,

que como puente permearía la comunicación digital (el internet), sobrevendría la

infoxicación y, en gran medida, la polarización. La polarización, quizás por la

horizontalidad, por la dinámica del acceso, empero, por la fragilidad y fragmentación de

la información, que en el espejo del algoritmo ya no importa la verdad. Hoy más que

nunca, las redes sociales motorizan la polarización, la fragmentación y dibujan la falsa

realidad.

La polarización, en la esfera de la política, ha mutado a una nueva fracción del

capitalismo informacional, al Tecnofeudalismo. El más grande poder económico está

cimentado en la escalera de seis personas que dominan nueve de las empresas de la

dimensión más alta de la tecnología. Esa transición de una nueva casta, que podríamos

denominar oligartecnología, ha dado fruto a una transición de mandos de las fracciones

dominantes en el establishment, sobre todo, de los países occidentales (mayormente

Estados Unidos).

El deslizamiento acompasado, como proceso, ha cruzado de lo económico a lo político.

Esa nueva casta ha pasado a ser hegemónica, sin cuasi interlocutores, puente con los

profesionales de la política, de lo público, lo que hace que la franja de lo privado esté

prevaleciendo sin matices, sin colador. Es lo que pauta y da pie cada día más a la

polarización y, con ella, a las relaciones de poder que fraguan en el campo de la

superestructura, las normas, las regulaciones, hoy se encuentran más diluidas y más

envilecidas. ¡Se erosiona así, pues, más la democracia!

La hegemonía del capitalismo informacional no ha parido, necesariamente, a la

sociedad digital. Está en embrión. Su no irrupción, posibilita la nueva cantera de

polarización y de conflictividad que hoy asistimos en el mundo. En el capitalismo

informacional, todavía no tenemos el corpus doctrinario en que se asientan las reglas

que delimitan los niveles y espacios de competición. Como nos recrea Manuel Castells

“La estabilidad institucional depende de la aquiescencia de los sujetos de un sistema

social concreto para respetar los intereses y valores de los actores que ocupan las

posiciones de poder en las instituciones”.

La polarización hoy, necesita ser develada, auscultada, pues una gran parte de ella ha

sido ideologizada en el plano político. Esa polarización que ha sido conducida y

coadyuvada por las redes digitales. Las redes digitales aceleran la conflictividad social,

la colonización de las ideas, del pensamiento. Ahondan en una diferenciación creada

para el logro de una legitimación ficticia, caracterizada por la desinformación,

manipulación y la mentira.

Se ha incentivado la polarización en distintas esferas de la vida social, tales como:

homofobia, racismo, xenofobia, fanatismo religioso, odio étnico y nacionalismo

exacerbado. Aquí en nuestro país, nos encontramos hoy con xenofobia, nacionalismo

radical. La polarización política cuasi no tiene lugar en la sociedad dominicana, si

observamos los partidos más grandes. Algunos matices de diferenciación. Ninguno

habla de los desafíos de la sociedad dominicana en la esencia, en los elementos

cardinales, estructurales. Nos encontramos con:

1) La desigualdad.

2) Qué hacer con la educación.

3) Que hacemos con el sector salud y con la inversión que tiene 30 años que no

pasa de entre 1.8% a 2% del PIB.

4) El sector agua. En el Siglo XXI alrededor de un 25% de la población no tiene

acceso a agua potable.

5) El comienzo de la asunción de un nuevo modelo económico basado en la

productividad, competitividad, el capital humano transformado en talento

humano.

Aquí comienza a perfilarse un acrecentamiento de la polarización xenofóbica, sobre

todo con respecto a los haitianos. Será un tema de campaña más multicolor que en 1994

y 1996. La problemática de la migración haitiana como el único eje, cuando no

solamente somos un país de emigrantes (3 millones fuera del país), sino que tenemos

inmigrantes de Venezuela, Cuba, Colombia, Estados Unidos. Somos un país sumamente

etnocentrista con relación a Haití y a los haitianos, empero muy xenocentrista cuando se

trata de americanos, europeos, canadienses.

El nacionalismo radical, a pesar de su poco peso en la sociedad, fomenta la desafección

de una parte ínfima de los dominicanos, cuando abordamos la problemática haitiana y la

inmensa ceguera que nos caracteriza como país. Una retrotopia xenofóbica veremos en

la campaña del 2028, que ya vimos cuando alguien dijo que los niños haitianos estaban

desplazando los cupos de los niños dominicanos, al tiempo que preguntaban y

visibilizaban de que se iba a dar clase en creole.

Una utopía, pues el país donde los inmigrantes son más pobres y minoría no imponen

oficialmente su lengua, su idioma. En 1822 Haití nos invadió y duró 22 años de

dominación. Sin embargo, a lo largo de esos 22 años no nos instalaron sus costumbres,

tradiciones, su lengua. Los elementos históricos que dieron horizonte a los

antagonismos con Haití han sido superados por el tiempo y las realidades. Solo hay

vientos evaporados por la temporalidad, de una parte de allá y de una parte de aquí, que

no conforman en nuestra formación social ni siquiera parte de la elite dominante.

La polarización que configura, en gran medida, la conflictividad que hoy existe con su

carga de incertidumbre, repercute cada vez en ese necesario capital social denominado:

la confianza. La confianza es el puente de aglutinamiento de proyectos colectivos, cuna

de la legitimidad que se acuna en las instituciones y expresión viva de la convivencia,

de la cohesión social, en fin, de las relaciones sociales más llevaderas y al menor costo

de las interactuaciones.

La policrisis en que se encuentra la humanidad ha generado más incertidumbre, lo que

repercute en la disminución de la confianza. En nuestro país, quizás por los niveles de

escolaridad (10.1 de escolaridad) y los niveles de aprendizaje, equivalente a quinto

grado, la penetración de las redes ha dinamitado el encuentro de la verdad y al mismo

tiempo, dificultades para organizarnos en la connivencia civilizatoria más humana.

Requerimos un aire antes de caer en un punto de inflexión que nos ayude en esta

sociedad digital, que como decía Castells “es la forma socio-tecnológica que subyace al

paso a la madurez de la sociedad real, mientras a la vez, es moldeado por las dinámicas

de esta”.

En medio de la incertidumbre y de la sociedad red, con sus nuevas estructuras sociales y

capital organizacional, necesitamos impulsar, en nuestra sociedad, un contrato político-

institucional y social. Un contrato social que, como dice José Ignacio Latorre en su libro

Un Nuevo Contrato Social, “cuando cambian los sujetos del mundo, debe cambiar el

contrato”. Toda civilización, todo país, todo grupo de humanos por pequeño que sea

debe hallar una forma para pasar de su estado natural a una sociedad y lograr convivir

en paz y de forma ética… Hoy se requerirá de un contrato múltiple.

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