Hoy duele ver como está Sabana Larga, reclamo por la carretera Sabana Larga-Comendador

Por Plinio D Oleo

Hablo como hijo de esa tierra. Parte de mi familia es de Sabana Larga, Elías Piña. Mi padre, Tavito De Oleo, ya fallecido, que en paz descanse, fue un gran productor agrícola y ganadero en sus fincas de esa zona.

En sus conucos se producía de todo: maíz, arroz, habichuelas, plátanos, yuca, maní, ganado, leche, etc. Allí nos desarrollamos y se producían los recursos económicos para cubrir los estudios de sus muchachos.

Hoy duele ver cómo está Sabana Larga. El abandono oficial ha provocado la migración masiva de los nativos.

Y lo más doloroso es esto, y lo consigno: El presidente Luis Abinader entregó un moderno autobús para sacar a los estudiantes para completar sus estudios en Comendador y San Juan. Un gesto bueno que agradecemos.

Pero todos los días ese autobús se queda y hay que remolcarlo por el infernal camino lleno de aguas, lodos y hoyos, que impide su tránsito normal y seguro. El chofer sufre, los estudiantes pierden clases, y el autobús nuevo se está destruyendo.

¿De qué vale autobús sin carretera?

Ante ese vacío, lo que hay hoy es una invasión pacífica de haitianos, buenos y malos, ocupando lo que el dominicano dejó por falta de apoyo.

Por eso el reclamo es uno solo: ¡Presidente Abinader, termine la construcción de la carretera Sabana Larga-Comendador!

Usted ya puso el autobús. Ahora ponga la carretera para que ese autobús pueda transitar normal y seguro y nuestros muchachos no pierdan sus estudios.

Sin carretera no hay producción, no hay educación y Sabana Larga se vacía.

Lo pido en memoria de mi padre Tavito De Oleo.

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