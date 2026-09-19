Puerto Plata inaugura moderna planta de valorización de residuos sólidos y relleno sanitario

La infraestructura transforma el espacio que durante más de cuatro décadas funcionó como vertedero a cielo abierto y establece un nuevo modelo para el manejo de residuos sólidos en la provincia.

Puerto Plata, Rep. Dom- Después de más de cuatro décadas de operación del vertedero a cielo abierto de la provincia, Puerto Plata cuenta desde este viernes con una moderna Planta de Valorización de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario, una infraestructura concebida para transformar el manejo de los desechos mediante procesos de valorización, reciclaje y disposición final técnicamente controlada. La obra fue inaugurada durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader.

Desarrollada por la empresa Jaime Manuel Camps Power Recycling, S. R. L., la infraestructura está ubicada en Maggiolo, Cofresí, en el espacio donde durante más de cuatro décadas funcionó el vertedero a cielo abierto de Puerto Plata. El proyecto, con una inversión 100 % privada de aproximadamente RD$1,600 millones, cuenta con el acompañamiento del Fideicomiso DO Sostenible y ha sido concebido para atender las necesidades de disposición de residuos sólidos de la provincia.

El acto reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector empresarial, inversionistas y miembros de las comunidades, con la presencia de Mario Heinsen, presidente de JMC Power Recycling, y miembros de la familia Camps, accionistas de la empresa, junto a otros representantes vinculados al proyecto.

José Antonio Acebal Doorly, principal inversionista del proyecto, destacó la confianza depositada en JMC Power Recycling para asumir el manejo de los residuos sólidos de la región y resaltó el compromiso de la empresa con una solución moderna, sostenible y de largo plazo para Puerto Plata.

Acebal Doorly explicó que la infraestructura fue diseñada con sistemas de ingeniería y protección ambiental que incluyen el manejo y tratamiento de lixiviados, captación y control de biogás y monitoreo permanente de las aguas subterráneas, emisiones y otros parámetros ambientales.

El empresario también destacó el componente de valorización de la instalación y resumió el propósito del proyecto al señalar: “No venimos solo a enterrar basura. Vinimos a transformarla”, en referencia a los procesos que permitirán recuperar materiales reciclables y reducir la cantidad de residuos destinados al relleno sanitario.

La iniciativa contempla, además, la generación de más de 500 empleos directos y una cantidad similar de empleos indirectos, de acuerdo con lo informado por Acebal Doorly durante el acto.

El alcalde de San Felipe de Puerto Plata, Diomedes García, destacó que la inauguración pone fin a una realidad que durante más de 40 años representó un desafío para el medioambiente, las comunidades y la calidad de vida de los puertoplateños. Señaló que la nueva infraestructura permitirá atender las necesidades de la provincia en materia de disposición de residuos sólidos y avanzar hacia un sistema más organizado y responsable.

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó el significado particular de la obra para Puerto Plata y la transformación de un espacio que durante décadas representó uno de los principales retos ambientales de la provincia en una infraestructura moderna para la gestión de los residuos sólidos. También resaltó la importancia de seguir avanzando en la transformación de los vertederos históricos del país mediante soluciones que garanticen una disposición final controlada y el aprovechamiento de los materiales recuperables.

La nueva instalación integra una planta de valorización y un relleno sanitario de ingeniería, además de sistemas para el tratamiento de lixiviados y la captación y control del biogás. Su primera celda tiene una capacidad estimada de 1,314,000 toneladas de residuos sólidos compactados y una vida útil proyectada de alrededor de diez años, de acuerdo con las especificaciones presentadas por la empresa.

La iniciativa se enmarca en las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Fideicomiso DO Sostenible, para transformar el modelo de gestión de residuos sólidos en República Dominicana y sustituir progresivamente los vertederos a cielo abierto por infraestructuras con soluciones técnicas y ambientales.

Con la puesta en funcionamiento de la planta, Puerto Plata incorpora una infraestructura con capacidad para recibir y gestionar los residuos generados en la provincia, al tiempo que introduce procesos destinados a recuperar materiales aprovechables y reducir el volumen de residuos que llega a disposición final.

Pies de fotos

Presidente Luis Abinader encabezo el corte de cinta que dejo inaugurada la obra

Jose Antonia Acebal en representacion de los accionistas dirigioo el discurso de bienvenida

Ministro Jose Ignacio Paliza destaco la importancia que representa la obra para la provincia.

Panoramica del evento

Paino Henriquez, Alfredo Pacheco, Ricardo de los Santos, Presidente Luis Abinader, Jose Antonio Acebal, Jose Ignacio Paliza, Mario Heinsen