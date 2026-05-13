El Índice Mensual de Actividad Manufacturera de abril se ubica en 54.0
El índice muestra la evolución de la actividad manufacturera con base en
datos recopilados del 1 al 30 de abril, 2026.
Santo Domingo. – En abril de 2026, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera
(IMAM) se ubicó en 54.0, disminuyendo con respecto al mes de marzo en que se ubicó
en 60.7.
Sin embargo, el indicador se mantiene sobre el umbral de 50.0
correspondiendo a una mayor actividad en relación al mes anterior.
El IMAM está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios
y tiempos de entrega. Estas diversas variables se mantuvieron sobre esta línea de
50.0.
El comportamiento en abril de 2026 es como sigue: volumen de ventas se ubicó en
52.8; volumen de producción ubicado 54.6; empleo, ubicado en 53.0; inventario de
materias primas, ubicado en 60.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 52.0.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional
de marzo 2025 a marzo 2026.
Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes
de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero
dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con
relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50
indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al
mes anterior, en cambio, resultados menores a 50.0 indican una menor actividad en
relación al mes anterior.
Sobre el IMAM
Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma
rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo
a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios
economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las
tendencias de la marcha económica del sector.
El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores
generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos
son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.