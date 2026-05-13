El Índice Mensual de Actividad Manufacturera de abril se ubica en 54.0

El índice muestra la evolución de la actividad manufacturera con base en

datos recopilados del 1 al 30 de abril, 2026.

Santo Domingo. – En abril de 2026, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera

(IMAM) se ubicó en 54.0, disminuyendo con respecto al mes de marzo en que se ubicó

en 60.7.

Sin embargo, el indicador se mantiene sobre el umbral de 50.0

correspondiendo a una mayor actividad en relación al mes anterior.

El IMAM está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios

y tiempos de entrega. Estas diversas variables se mantuvieron sobre esta línea de

50.0.

El comportamiento en abril de 2026 es como sigue: volumen de ventas se ubicó en

52.8; volumen de producción ubicado 54.6; empleo, ubicado en 53.0; inventario de

materias primas, ubicado en 60.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 52.0.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional

de marzo 2025 a marzo 2026.

Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes

de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero

dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con

relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50

indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al

mes anterior, en cambio, resultados menores a 50.0 indican una menor actividad en

relación al mes anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma

rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo

a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios

economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las

tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores

generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos

son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

Visited 1 times, 1 visit(s) today