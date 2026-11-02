Expomóvil Banreservas 2026 cierra con financiamientos superiores a RD$9,985 millones

Santo Domingo. – El Banco de Reservas concluyó este domingo Expomóvil Banreservas 2026 con financiamientos aprobados por más de RD$9,985 millones, informó el presidente ejecutivo de la institución, doctor Leonardo Aguilera.

Aguilera indicó que durante los cuatro días de la feria se recibieron solicitudes de crédito superiores a RD$30,000 millones, para un crecimiento del 20 % frente al año anterior. Asimismo, precisó que se financiaron más de 4,200 vehículos, cantidad que representa un aumento del 12 %.

“Estos resultados son el reflejo de la confianza que el pueblo dominicano tiene en Banreservas, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de seguir respaldando a todos los sectores productivos de la República Dominicana”, expresó Aguilera.

Del total de unidades financiadas, el 70 % correspondió a vehículos tradicionales de uso personal, el 14 % a comerciales, el 10 % a usados o seminuevos y el 6 % a híbridos y eléctricos. Los vehículos pesados representaron el 5 % del total, dentro del segmento comercial.

El presidente ejecutivo señaló que estas facilidades permiten a las familias adquirir o renovar sus medios de transporte, mientras que las empresas pueden incorporar vehículos y maquinarias a sus operaciones.

“Cada vehículo financiado por Banreservas representa una oportunidad para que un dominicano cumpla su sueño, o para que una empresa se desarrolle y genere más riqueza en el país. Eso es lo que siempre el banco procura, bienestar para todos”, manifestó.

El 55 % de los financiamientos fue tramitado por personas con edades entre 25 y 45 años. La participación femenina alcanzó el 35 %, cinco puntos porcentuales más que en 2025, mientras que los hombres representaron el 65 %.

Por distribución geográfica, la zona metropolitana concentró el 42.2 % de las operaciones, seguida de la región Norte, con un 34 %; el Sur, con un 13.8 %, y el Este, con un 10 %.

Durante la feria, Aguilera recorrió concesionarios y dealers de La Vega, Moca, Santiago y el Distrito Nacional, donde compartió con clientes, vendedores y colaboradores del banco, además de entregar personalmente las llaves de vehículos adquiridos mediante los financiamientos.

Expomóvil Banreservas 2026 se celebró del 29 de octubre al 1 de noviembre, con tasas desde un 6.85 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo, plazos de siete años y la posibilidad de comenzar a pagar en febrero de 2027.

Seguros Reservas incrementa primas y vehículos asegurados

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez, informó que la aseguradora registró primas facturadas por RD$129.8 millones durante Expomóvil 2026, un crecimiento del 19.89 % respecto a los RD$108.3 millones del año anterior.

Asimismo, indicó que se aseguraron 1,728 vehículos, frente a los 1,496 de 2025, para un incremento del 15.53 %.

Al concluir la jornada, Aguilera agradeció a los clientes, concesionarios, dealers y colaboradores por su participación en la feria, celebrada en el marco del 85 aniversario del Banco de Reservas.

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