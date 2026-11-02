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El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, junto a ejecutivos y colaboradores del área de Negocios durante el cierre de la ExpoMovil Banreservas 2026.
Bancarias

Expomóvil Banreservas 2026 cierra con financiamientos superiores a RD$9,985 millones

El doctor Leonardo Aguilera informó que la feria recibió solicitudes por más de RD$30,000 millones y financió más de 4,200 vehículos. 

PRIMICIAS DIGITAL2 de noviembre de 2026
2 2 minutos de lectura

Santo Domingo. – El Banco de Reservas concluyó este domingo Expomóvil Banreservas 2026 con financiamientos aprobados por más de RD$9,985 millones, informó el presidente ejecutivo de la institución, doctor Leonardo Aguilera. 

Aguilera indicó que durante los cuatro días de la feria se recibieron solicitudes de crédito superiores a RD$30,000 millones, para un crecimiento del 20 % frente al año anterior. Asimismo, precisó que se financiaron más de 4,200 vehículos, cantidad que representa un aumento del 12 %.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en acto de cierre de la ExpoMovil Banreservas 2026.

“Estos resultados son el reflejo de la confianza que el pueblo dominicano tiene en Banreservas, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de seguir respaldando a todos los sectores productivos de la República Dominicana”, expresó Aguilera. 

Del total de unidades financiadas, el 70 % correspondió a vehículos tradicionales de uso personal, el 14 % a comerciales, el 10 % a usados o seminuevos y el 6 % a híbridos y eléctricos. Los vehículos pesados representaron el 5 % del total, dentro del segmento comercial. 

El presidente ejecutivo señaló que estas facilidades permiten a las familias adquirir o renovar sus medios de transporte, mientras que las empresas pueden incorporar vehículos y maquinarias a sus operaciones. 

“Cada vehículo financiado por Banreservas representa una oportunidad para que un dominicano cumpla su sueño, o para que una empresa se desarrolle y genere más riqueza en el país. Eso es lo que siempre el banco procura, bienestar para todos”, manifestó. 

Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios; y el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, durante el cierre de la ExpoMovil Banreservas 2026.

El 55 % de los financiamientos fue tramitado por personas con edades entre 25 y 45 años. La participación femenina alcanzó el 35 %, cinco puntos porcentuales más que en 2025, mientras que los hombres representaron el 65 %. 

Por distribución geográfica, la zona metropolitana concentró el 42.2 % de las operaciones, seguida de la región Norte, con un 34 %; el Sur, con un 13.8 %, y el Este, con un 10 %. 

Durante la feria, Aguilera recorrió concesionarios y dealers de La Vega, Moca, Santiago y el Distrito Nacional, donde compartió con clientes, vendedores y colaboradores del banco, además de entregar personalmente las llaves de vehículos adquiridos mediante los financiamientos. 

Expomóvil Banreservas 2026 se celebró del 29 de octubre al 1 de noviembre, con tasas desde un 6.85 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo, plazos de siete años y la posibilidad de comenzar a pagar en febrero de 2027. 

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en acto de cierre de la ExpoMovil Banreservas 2026.

Seguros Reservas incrementa primas y vehículos asegurados 

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez, informó que la aseguradora registró primas facturadas por RD$129.8 millones durante Expomóvil 2026, un crecimiento del 19.89 % respecto a los RD$108.3 millones del año anterior.

Asimismo, indicó que se aseguraron 1,728 vehículos, frente a los 1,496 de 2025, para un incremento del 15.53 %. 

Al concluir la jornada, Aguilera agradeció a los clientes, concesionarios, dealers y colaboradores por su participación en la feria, celebrada en el marco del 85 aniversario del Banco de Reservas. 

 

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