Captaciones del sistema financiero crecen 15.9 % y alcanzan RD$3.5 billones a junio de 2026

Santo Domingo, RD.- Las captaciones del sistema financiero dominicano, una medida aproximada del ahorro financiero de las familias y las empresas, alcanzaron los RD$3.5 billones al cierre de junio de 2026, para un crecimiento interanual de 15.9 %. Esto equivale a RD$480,807 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.

Los datos están contenidos en el informe Tendencias del ahorro en República Dominicana: perspectiva desde las captaciones del sistema financiero, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB) a propósito de la celebración del Día Mundial del Ahorro, el 31 de octubre.

Estos resultados muestran el fortalecimiento del ahorro formal y la confianza de los agentes económicos en las entidades de intermediación financiera, de acuerdo con el reporte.

También indican que el ahorro de los hogares y de los demás agentes económicos constituye la principal fuente de recursos para el financiamiento productivo canalizado a través de la banca. Estos recursos permiten la formación de capital y su transformación en inversiones que contribuyen a la generación de empleos y al desarrollo de nuevos negocios.

De acuerdo con el análisis realizado por la SB, el 89.4 % de los pasivos totales de las entidades proviene de captaciones del público, consolidándose como la principal fuente de fondeo para la intermediación financiera. Esta proporción representa un incremento de 3 puntos porcentuales con respecto al 86.4 % registrado un año antes.

Los depósitos a plazo continuaron concentrando la mayor proporción de las captaciones del sistema financiero y mantuvieron una expansión interanual de 16.5 %, equivalente a RD$241,611 millones adicionales. Aunque conservaron su liderazgo dentro de la estructura de ahorro, su ritmo de crecimiento se desaceleró en 3.1 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Por su parte, las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes incrementaron sus saldos en 14.1 % y 17.9 %, respectivamente.

Por tipo de entidad, los bancos múltiples concentran la mayor proporción de las captaciones del sistema financiero, con una participación de 88.8 %. Les siguieron las asociaciones de ahorros y préstamos, con 9 %, y los bancos de ahorro y crédito, con 1.8 %. Estos últimos registraron el segundo mayor ritmo de crecimiento del sistema, con una expansión de 20 %.

A nivel territorial, el mayor dinamismo se trasladó hacia la región Sur, que registró un crecimiento interanual de 22.9 %, seguida por la región Metropolitana, con 17.5 %. En tanto, la región Este moderó su expansión a 11.8 %, luego de haber registrado un crecimiento de 12.5 % en el mismo período del año anterior.

En cuanto al ahorro en moneda extranjera, el 29.7 % de las captaciones correspondía a depósitos en divisas. En dólares alcanzaron $17,515 millones y, en euros, 248 millones, para variaciones interanuales de 17.5 % y 5.1 %, respectivamente. Los depósitos en dólares estadounidenses representaron el 98.4 % del saldo total de captaciones en moneda extranjera.

La publicación revela, además, que la tasa pasiva promedio ponderada se situó en 3.50 %, por debajo del promedio de 3.71 % observado en los últimos doce meses y 0.89 puntos porcentuales menos que un año antes. Por moneda, las tasas alcanzaron 4.23 % para los depósitos en moneda nacional y 1.77 % para los depósitos en moneda extranjera.

Asimismo, el reporte señala que se amplió en un 6 % la brecha en el balance promedio de las cuentas de ahorro según género. Mientras las mujeres registraron un balance promedio de RD$122,139, los hombres alcanzaron RD$176,207, para una diferencia de RD$54,068 entre ambos grupos. En el periodo anterior, esa diferencia era de RD$50,940.

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