Banco Popular consolida su liderazgo en turismo con más de US$1,000 millones de crédito al sector

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano consolidó su liderazgo como la principal entidad financiera para el sector turismo en la República Dominicana, con una cartera de créditos de US$1,015 millones (RD$60,997 millones), lo que representa el 42.36% del crédito total que la banca nacional destina a esta industria, de acuerdo con los datos del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos, al cierre del mes de marzo.

Esta participación confirma la relevancia del Banco Popular como socio estratégico del desarrollo turístico desde hace más de tres décadas, un sector que se ha convertido en uno de los principales catalizadores de inversión, crecimiento y generación de divisas para la economía dominicana.

A esta cartera de turismo del Popular hay que sumar las aprobaciones pendientes de desembolso por US$414 millones, equivalentes a unos RD$24,840 millones.

Turismo, socio estratégico del sistema financiero

Estos datos afianzan el rol central de la banca dominicana para esta industria, tal y como se vio en el foro “Capital, confianza y crecimiento: banca y turismo”, organizado por la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), al que acudió el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua.

En este foro, el señor Paniagua destacó que el posicionamiento del Popular como banco líder del turismo dominicano responde a una estrategia consistente desde hace más de 30 años, orientada a acompañar de manera sostenida al sector, mediante soluciones financieras especializadas que respaldan tanto nuevos desarrollos hoteleros como la expansión, renovación y modernización de infraestructuras existentes, así como proyectos vinculados a toda la cadena de valor de la industria.

“Hablar de turismo es hablar de crecimiento, de empleos, de inversión y, sobre todo, de nuevas oportunidades. Es una actividad que impacta de manera transversal toda la economía. Para el sistema financiero dominicano, el turismo es un socio estratégico importantísimo: cada hotel que se construye, cada proyecto que se amplía, cada visitante que nos llega genera una cadena de valor que fortalece el sistema financiero, fortalece nuestra economía y fomenta el bienestar para todos los dominicanos. Más allá de las cifras, el turismo cuenta una historia de un país que ha sabido posicionarse con inteligencia, con consistencia y con una visión de largo plazo”, dijo el señor Paniagua.

El presidente ejecutivo del Popular subrayó además la confianza construida a lo largo de varios decenios con inversionistas, desarrolladores y actores relevantes del ecosistema turístico, a los que el banco brinda una propuesta de valor que combina fortaleza financiera, capacidad de estructuración y, sobre todo, un conocimiento profundo del sector.

Según el señor Paniagua, el Popular enmarca su respaldo al turismo como un compromiso institucional con el desarrollo sostenible, porque esta industria constituye uno de los pilares del crecimiento económico nacional, la creación de empleos de calidad, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de la competitividad de la República Dominicana como destino turístico de clase mundial.

En el marco de esta actividad, la ABA entregó un reconocimiento al ministro de Turismo, señor David Collado, distinguiendo su labor en favor del fortalecimiento del turismo dominicano como un motor para el dinamismo económico del país, con la promoción del destino en espacios internacionales y mercados clave que han contribuido a seguir atrayendo inversiones hacia la República Dominicana.

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