Banco Popular auspicia la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano anunció su participación como patrocinador de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, reafirmando una trayectoria de 15 años de respaldo a uno de los principales eventos culturales del país, cuya edición de este año estará dedicada al poeta, ensayista e intelectual José Mármol, quien ejerce además como vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de la organización financiera.

La XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 se celebrará del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, organizada por el Ministerio de Cultura, una edición que contará con Panamá como país invitado de honor y desarrollará una amplia programación con más de 700 actividades, la participación de más de 70 escritores internacionales y la presencia de 32 editoriales internacionales, 21 editoriales nacionales y 44 librerías dominicanas.

Compromiso con la cultura y la educación

Para el Banco Popular, el constante respaldo a la Feria Internacional del Libro forma parte de una labor orientada a promover la cultura, la educación y la ciudadanía corporativa mediante el apoyo a espacios singulares como este, ámbitos con los que la organización busca contribuir al desarrollo humano y social en la República Dominicana como parte de su visión sostenible.

La institución considera que las expresiones artísticas y culturales estimulan las industrias culturales y creativas de la llamada economía naranja, fomentando la cohesión social y fortaleciendo la identidad y el diálogo entre distintas generaciones.

Durante la feria, el Popular respaldará actividades orientadas a promover la lectura, el conocimiento y la participación de los visitantes, además de dar visibilidad a diversas iniciativas relacionadas con la trayectoria intelectual y literaria del autor homenajeado.

Una edición dedicada a José Mármol

La dedicatoria de esta edición reconoce la trayectoria intelectual y cultural de José Mármol, poeta, ensayista y ejecutivo de esta institución financiera, en la que ha desarrollado una trayectoria de más de 35 años. El reconocimiento destaca su aporte al pensamiento, la literatura, la cultura y la promoción del conocimiento.

Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, España, y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, José Mármol ha cultivado, más allá de sus funciones profesionales, una trayectoria vinculada a la poesía, el ensayo, la filosofía y la promoción del conocimiento.

Ha publicado más de una treintena de obras literarias y ensayísticas, desarrolladas a lo largo de más de cuatro décadas, que le han valido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en 2013 y el XII Premio Casa de América de Poesía Americana en 2012.

Su producción intelectual ha sido traducida a varios idiomas y ha sido objeto de estudios y publicaciones especializadas.

En 2013, fue nombrado Profesor Honorario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 2017 recibió el título “Doctor Honoris Causa” por la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) en reconocimiento a sus obras literarias, sus aportes a la educación y por ser un ente inspirador para las nuevas generaciones. En el marco de esta XXVIII Feria Internacional del Libro, está también previsto que la Universidad APEC (UNAPEC) le otorgue el título de “Doctor Honoris Causa”, con motivo de celebrar su trayectoria de vida consagrada a la poesía, el pensamiento humanista y la cultura.

José Mármol fue, además, el primer presidente fundador de la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (ASODIRCOM), entidad creada en 2016 para elevar el perfil de los directores de comunicación y relaciones corporativas en el país.

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