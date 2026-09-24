Abel Martínez afirma que existe una mafia detrás de las deportaciones de haitianos en República Dominicana

Santiago.- Durante un encuentro con militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dirigentes comunitarios y ciudadanos que se identifican con su proyecto presidencial, el aspirante presidencial Abel Martínez volvió a cuestionar lo que calificó como una mafia en torno a las deportaciones que realiza el Estado dominicano.

“Es importante que se sepa que lo que hay con las deportaciones de haitianos ilegales en República Dominicana es una auténtica mafia. Cuando hablan de deportaciones, no están hablando de lo que dejan en el camino ni de la cuota que tienen que pagar esos ilegales para que, antes de llegar a la frontera, los suelten”, expresó Martínez.

El dirigente político, conocido por su defensa de la soberanía y la dominicanidad, manifestó que “así no puede caminar un país. La República Dominicana no puede seguir así, porque tampoco podemos tener más de dos millones de ilegales, mal contados, en territorio dominicano”.

“Le hace falta seriedad a este Gobierno; hacen falta ejecutorias fiables y confiables en Migración, para que todo el que esté ilegal en República Dominicana sea deportado. Y no solo los haitianos: todo aquel que no cumpla con la ley, las normas y la Constitución no debe estar en nuestro territorio”, afirmó.

Martínez advirtió que el país no debe convertirse en “una jungla” y pidió al Gobierno “ponerse en atención y cumplir lo que prometió”.

El expresidente de la Cámara de Diputados recordó que, hace unos meses, cuando desde el Estado anunciaron una serie de medidas para corregir el flujo de ciudadanos indocumentados o con estatus migratorio irregular, fue de los primeros en felicitar las iniciativas.

Las declaraciones de Martínez se produjeron en el marco de los encuentros denominados “Un café con Abel”, en los sectores Bella Vista y Yagüita del Pastor de Santiago de los Caballeros, en los que aprovechó para compartir de cerca y escuchar el sentir de la gente.

Visited 2 times, 2 visit(s) today