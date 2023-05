Aumentarían renta en NYC a cerca 1 millón inquilinos; dominicanos serían afectados

NUEVA YORK.- Decenas de miles de dominicanos serían afectados si se aprueba el aumento propuesto por la Junta de Directrices de Alquiler de NYC que votó para aumentar el alquiler de aproximadamente un millón de apartamentos con renta estabilizada.

La votación preliminar aprobó un aumento del 2% al 5% para los arrendamientos de un año y del 4% al 7% para los arrendamientos de dos años.

La misma tendrá lugar en junio, pero durante al menos las últimas dos décadas, el resultado final ha coincidido con la votación preliminar.

El alcalde Eric Adams, quien nombra a los miembros de la junta, dijo: «Quiero dejar en claro que un aumento del alquiler del 7 % está claramente más allá de lo que los inquilinos pueden pagar y de lo que creo es apropiado este año».

La Sociedad de Ayuda Legal denunció el aumento propuesto y pidió que se congelen los alquileres para proteger a los inquilinos.

«Dada la gravedad de los aumentos de alquiler del año pasado, junto con la actual crisis de vivienda en la urbe, la Junta debe rechazar inequívocamente cualquier aumento propuesto para los inquilinos en unidades con alquiler estabilizado y comprometerse a congelarlo por completo», dijo Adriene Holder, abogada jefe de Civil Practice en la Sociedad de Ayuda Legal.

Un reciente informe del Fondo para NYC indica que la mitad de los hogares de la ciudad tienen dificultades para pagar el alquiler, acceder a suficientes alimentos, atención médica básica y pagar el transporte.

“Aumentar los alquileres para los neoyorquinos de bajos ingresos que ya tienen dificultades no solo es innecesario, sino inmoral”, dice el informe.

El 80 % de los hogares no genera suficiente dinero para vivir porque al menos el 30 % de su sueldo termina en el pago de la renta.

El informe fue presentado por Fund for City of New York, un organismo de asesoría gubernamental creado en 1968 por Ford Foundation y United Way of New York City.