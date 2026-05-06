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Raymond Marcelino, Eliana Wessin, Jeff Schwartz y José Enríquez Valdez
Tecnología

ASYSTEC & Check Point realizan exposición La IA y el futuro de la Ciberseguridad

PRIMICIAS DIGITAL6 de mayo de 2026
5 1 minuto de lectura

Santo Domingo, D.N martes 5 de mayo del 2026 Los ejecutivos de Asystec y Check Point, eligieron el salón Carlyle del JW Marriott Hotel Blue Mall para presentar  exposición “La IA y el futuro de la Ciberseguridad

En la misma se llevó a cabo una experiencia privada para directores, vice- presidentes seguridad de la Información y  líderes en ciberseguridad, enfocada en cómo la inteligencia artificial generativa y autónoma está redefiniendo el panorama de amenazas y defensas en el año 2026.

Durante el encuentro se analizaron los nuevos vectores de ataque impulsados por IA—spear‑phishing automatizado, malware polimórfico, deepfakes y evasión‑as‑a‑service—así como el rol de la IA como habilitador clave para la prevención predictiva, la automatización y la priorización inteligente del riesgo.

Eliana Wessin ofrece las palabras de bienvenida y presenta a Jeff Schwartz, Vice President of Engineering for the Américas at Check Point
Pavel Mejía y Ángel Ortega
Freddy Pérez y Yury Rojas
Víctor Almonte y Carlos Leonardo
William Mercedes y Eymer Marte
Raslan Abu Rukun y ILan Shalom Vulej
Julio Ureña y Marlvin Dipré
Jeff Schwartz, Vice President of Engineering for the Américas at Check Point, conversando con los asistentes de sus experiencias

La conversación estratégica fue realizada  por Jeff Schwartz, Vice President of Engineering for the Américas at Check Point, quien compartió su visión basada en más de 25 años de experiencia en ciberseguridad, liderando equipos de ingeniería y algunos de los mayores despliegues de seguridad a nivel global, incluyendo Fortune 500 y agencias gubernamentales.

Por parte de la empresa de ciberseguridad  Check Point, también estuvieron presentes: Francisco Robayo, Head of Engineering LATAM, Eliana Wessin, Territory Manager – Caribe Español y Alexbry Fernández, Sales Engineer – Caribe Español

Para finalizar  la exposición se realizó un  espacio de networking, en un ambiente exclusivo, reforzando que anticiparse a las amenazas impulsadas por IA es hoy una ventaja competitiva.

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PRIMICIAS DIGITAL6 de mayo de 2026
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