Motorola presenta moto g47: potencia, protección y creatividad en un solo dispositivo

Motorola continúa con su misión de democratizar la tecnología y proporcionar a los usuarios más potencia, creatividad y rendimiento en los momentos que más importan. A la serie moto g se suma el moto g47, diseñado para ofrecer rendimiento potente, rápida velocidad 5G¹⁰, cámaras destacadas y autonomía para todo el día. Está pensado para ayudar a los usuarios a crear con audacia, realizar múltiples tareas sin esfuerzo y explorar con confianza gracias a diseños duraderos y herramientas intuitivas impulsadas por IA.

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Qué debes saber del moto g47:

l Potente rendimiento en toda la nueva familia moto g, diseñada para ayudar a los usuarios a crear con audacia, realizar múltiples tareas sin esfuerzo y mantenerse conectados con la rápida velocidad 5G38

l Sistemas de cámara avanzados que incluyen una lente principal Sony LYTIA™ 600 de 50 MP de calidad profesional con tecnología Quad Pixel26𐞂, además de una cámara para selfies de 32 MP27 para obtener fotos nítidas y favorecedoras

l Pantallas Full HD+ brillantes de 120 Hz28 6,72” que aportan claridad a las aplicaciones, el entretenimiento y la visualización cotidiana

l Experiencias de audio envolventes con altavoces estéreo, Dolby Atmos® y Volume Boost29 para un sonido más rico y potente

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moto g47, para seguir el ritmo de los usuarios

Ya sea para capturar fotos brillantes, disfrutar de entretenimiento envolvente o mantenerse conectado sobre la marcha, el nuevo moto g47 ofrece las funciones que los usuarios necesitan y la fiabilidad que esperan.

El moto g47 está diseñado para creadores que buscan un dispositivo capaz de seguir el ritmo de sus ideas y que, al mismo tiempo, resista el día a día. Su avanzado sistema de cámara ayuda a los usuarios a capturar los momentos tal y como suceden, ya sea a plena luz del día, en cafeterías con poca luz o en cualquier otro entorno. El lente principal LYTIA™ 600 de Sony de 50 MP, de calidad profesional con tecnología Quad Pixel, resalta los detalles nítidos y los colores vivos en casi cualquier entorno, mientras que la cámara frontal de 32 MP ofrece selfies nítidas y favorecedoras en todo momento. 26, 27 Una vez tomada la foto, una brillante pantalla Full HD+ de 120 Hz28 6,72” da vida al contenido, ofreciendo claridad en todas las aplicaciones. Además, la hermosa pantalla se complementa con altavoces estéreo con Volume Boost29 y Dolby Atmos®, lo que mejora cada experiencia móvil, desde los juegos hasta las sesiones de películas de fin de semana.

Diseñado para afrontar los momentos de la vida real, el dispositivo incluye protección certificada por SGS, con una durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H)30, resistencia al agua IP6430 y Corning® Gorilla® Glass 7i para un rendimiento tres veces superior ante caídas.31 Esto significa que está preparado para salpicaduras en la cocina, lluvias inesperadas de camino al trabajo o caídas accidentales.

Esa misma tranquilidad se refleja en el rendimiento diario. Hasta 12 GB de RAM con la función RAM Boost32, 33, 34, 35 basada en IA garantiza una multitarea fluida, lo que permite a los usuarios pasar rápidamente de editar fotos a responder mensajes y utilizar Circle to Search con Google o Google Gemini36, 37 sin interrupciones. La rápida conectividad 5G38 y una batería de larga duración de 5200 mAh39 diseñada para una vida útil prolongada40 garantizan que el dispositivo siga funcionando durante largas jornadas de trabajo o aventuras espontáneas de fin de semana.41

Desde capturar momentos cotidianos hasta gestionar agendas apretadas, el moto g47 ofrece la claridad, la potencia y la protección que los usuarios esperan día tras día.

En toda la gama de productos de Motorola, seguimos dando prioridad a las funciones que hacen que cada interacción sea más fluida y personalizada. Con Hello UX y Moto Secure, los usuarios pueden personalizar la experiencia de su dispositivo, proteger su información y mantener un mayor control sobre su entorno digital. Además, funciones de Google como Circle to Search36 y Google Gemini37 ofrecen asistencia rápida y un acceso sencillo a la información.

Disponibilidad:

Diseñado en colaboración con el Pantone Color Institute™, el moto g47 estará disponible en opciones de color especialmente seleccionadas que se adaptan a cualquier estilo, incluyendo PANTONE Impenetrable, PANTONE Capri, PANTONE Fuschia Red y PANTONE Nautical Blue. El moto g47 estará disponible en América Latina en las próximas semanas. Para obtener información sobre precios y disponibilidad a nivel local, ponte en contacto con tu equipo de relaciones públicas local.

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