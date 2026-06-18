Antonio Ciriaco califica como muy equilibrado el Plan Anticrisis

El economista y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, afirmó que las medidas económicas propuestas por el gobierno y aprobadas por el Congreso Nacional son muy equilibradas, parten de un sistema tributario más justo en términos redistributivos y no afectan a sectores de clase baja.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, manifestó que una gran parte de la población dominicana de bajos ingresos no va a objetar estas medidas.

“Pienso que el procedimiento ha sido el correcto, en el sentido de que ha generado cierto nivel de consenso, porque hemos visto las mismas autoridades competentes en el área económica, Banco Central, Ministro de Hacienda y Economía con mayor comunicación, que no existía anteriormente”, subraya.

Ciriaco entiende que ha habido una especie de simbiosis, en términos de las autoridades monetarias y financieras, que también se manifiesta con mucho mayor comunicación con el sector empresarial, que es importante en esta coyuntura.

“Si uno compara estas modificaciones o esta mini reforma con un sentido evidentemente de gradualidad, si la compara con la que se sometió en el año 2023, evidentemente que esta es una mini reforma más gradual, más equilibrada”, argumenta.

Considera que cuando se observan las diferentes fuentes de ingresos establecidas en estas modificaciones que va a tener el Estado, casi en su gran mayoría son impuestos progresivos.

Cita como ejemplo que se plantea el incremento de las tasas corporativas de un 27 a un 30 por ciento de los grandes contribuyentes, donde no se encuentra que la gran mayoría de la población va a tener cierto nivel de oposición en contra.

Ciriaco observa que también quizás un elemento importante que asume determinado tipo de demanda tradicional que era la eliminación del anticipo a las microempresas.

“De tal manera que eso pudiese incidir aún más en la reducción de la informalidad en la República Dominicana, pero eso es una medida importante que no va a ser rechazada incluso ni por el mismo sector empresarial o una medida que favorece a sectores de clase media-baja”, subrayó.

En ese sentido, especifica como medida favorable la indexación del monto mínimo exento de RD$34.000 llevarlo a RD$39.000, que cubre la canasta básica del primer y segundo quintil.

Expresa que lo ideal hubiese sido que la indexación fuese total, porque es una ley que no se está aplicando a partir del año 2017 y que se llevara al nivel de RD$56.000 hubiese sido mucho más abarcador.

El académico dijo que el hecho de que se incrementa la deducción de los gastos educativos para familias que llevan a sus hijos a escuelas privadas, de altísimo nivel, bilingües o aquellas que llevan a sus hijos a universidades privadas, le deducen al final del año el impuesto sobre la renta, una parte de esos recursos ahora eso se amplía de un 25 al 30%.

“Es decir que yo creo que en ese sentido la reforma va a generar cierto consenso, ahora hay algunas sugerencias que yo pienso que si eso se hubiese aplicado hubiese tenido incluso mayor impacto”, enfatizó.

Ciriaco sostiene que hubiese preferido dentro de este proceso de discusión revisar la formación del precio de paridad de importación de los combustibles.

Indica que el tema de los gastos tributarios, una parte de los cuales son de ITBIS dirigidos a personas físicas, donde están los alimentos y los medicamentos, no se toca en la reforma.

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