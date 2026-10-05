Alberto Rodríguez presenta estructura nacional del deporte en respaldo a David Collado

Santo Domingo.– El dirigente deportivo y político Alberto Rodríguez presentó formalmente este jueves la estructura de un movimiento integrado por atletas, exatletas, entrenadores, dirigentes y representantes de diferentes disciplinas deportivas, que manifestó su respaldo al proyecto presidencial de David Collado.

Durante la actividad, Rodríguez explicó que la iniciativa busca articular a distintos sectores vinculados al deporte dominicano y desarrollar un proceso de acercamiento a escala nacional, incorporando representantes de clubes, ligas, asociaciones y organizaciones deportivas de diferentes comunidades.

“Queremos seguir apoyando a todos los atletas, exatletas, dirigentes, entrenadores y profesores de educación física. Esa es la encomienda que tenemos de Kelvin Cruz y David”, expresó Alberto Rodríguez durante la presentación.

Rodríguez indicó que el movimiento comenzará una agenda de encuentros y consultas con actores del sector deportivo, con el propósito de integrar nuevas figuras y ampliar progresivamente su estructura en diferentes puntos del país.



La coordinación general y dirección del equipo deportivo estará encabezada por Alberto Rodríguez, mientras que Arnaldo Rodríguez asumirá como director político del proyecto, con la responsabilidad de acompañar la organización y articulación política de la estructura.

Asimismo, formará parte de la dirección del movimiento la gloria del baloncesto dominicano Evaristo Pérez, cuya incorporación fue presentada como parte de la integración de atletas y exatletas de reconocida trayectoria al proyecto.

Alberto Rodríguez sostuvo que la estructura pretende convertirse en un espacio de participación para la comunidad deportiva, en el que tengan presencia tanto figuras de trayectoria como dirigentes comunitarios, entrenadores, profesores de educación física y jóvenes vinculados a distintas disciplinas.

“Este es un equipo abierto a escuchar y sumar. Vamos a recorrer las comunidades, conversar con nuestra gente del deporte y trabajar para que atletas, entrenadores, dirigentes y profesores tengan un espacio de participación dentro de este proyecto”, señaló.

El dirigente deportivo explicó que, tras esta presentación, se iniciará una etapa de organización territorial, juramentación e incorporación de equipos de trabajo, con el objetivo de establecer estructuras representativas del sector deportivo en distintas provincias y municipios.

Rodríguez destacó además el papel que desempeña el deporte como herramienta de integración social y formación de niños y jóvenes, y señaló que esa visión será uno de los ejes alrededor de los cuales se desarrollará el trabajo del movimiento.

La presentación de la estructura marca el inicio formal de una agenda de actividades que incluirá encuentros con dirigentes deportivos, atletas y exatletas, visitas a clubes y organizaciones comunitarias, así como reuniones con representantes de diferentes disciplinas.

De acuerdo con sus organizadores, en las próximas semanas serán anunciados nuevos integrantes y coordinadores provinciales y municipales que se incorporarán al movimiento deportivo encabezado por Alberto Rodríguez en respaldo al proyecto presidencial de David Collado.

Visited 1 times, 1 visit(s) today