Economía

ALAVER mantiene calificación A- respaldada por su fortaleza patrimonial

Según el último informe de la calificadora de riesgo Feller Rate, el patrimonio de la institución financiera ascendió a RD$2,915 millones en junio de 2025, con un índice de solvencia de 28,4%, muy por encima del mínimo regulatorio de 10%, otorgando un margen de holgura para el crecimiento.

La Vega, República Dominicana.- Feller Rate ratificó la calificación de solvencia A- con perspectivas estables para la Asociación La Vega Real de Ahorro y Préstamos (ALAVER), destacando su adecuada capacidad de generación de resultados, respaldo patrimonial y manejo prudente del riesgo.

La calificadora valoró la trayectoria de ALAVER y su posición relevante dentro de la industria de asociaciones, donde ocupa el cuarto lugar por volumen de colocaciones, con una participación de mercado del 4.1% al cierre de junio de 2025. La entidad mantiene una fuerte presencia en la provincia de La Vega, donde concentra cerca del 71% del mercado en su segmento.

En 2024, la cartera de créditos neta creció un 12% hasta RD$9,583 millones, compuesta principalmente por préstamos comerciales (42.6%), hipotecarios (32.4%) y de consumo (25%). Al primer semestre de 2025, el portafolio superó los RD$10,016 millones, con indicadores de mora controlados: 1,8% en cartera vencida mayor a 90 días y una cobertura de provisiones de 1,5 veces.

El patrimonio ascendió a RD$2,915 millones en junio de 2025, con un índice de solvencia de 28.4%, muy por encima del mínimo regulatorio de 10%, otorgando un margen de holgura para el crecimiento. Pese a no contar con accionistas que inyecten capital en caso de necesidad, la capitalización recurrente de utilidades ha fortalecido su base patrimonial.

Los ingresos operacionales provienen mayoritariamente del margen financiero (92%), en línea con su enfoque crediticio. La rentabilidad sobre activos se situó en 1.5% en 2024 y se mantuvo estable en 2025, aunque por debajo del promedio del sistema de asociaciones, influida por una estructura de gastos operativos elevada debido a su modelo de atención personalizada y en proceso de transformación digital.

Las perspectivas estables consideran la capacidad de ALAVER para sostener su posicionamiento de mercado, la calidad de su cartera y su disciplina financiera. Feller Rate advierte que una mejora de calificación requeriría un incremento significativo en la escala de operaciones o avances sostenibles en eficiencia.

Acerca de Alaver

Fundada en 1963, Alaver ha demostrado un firme compromiso con la excelencia y la responsabilidad financiera, ofreciendo productos y servicios que cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuenta con una amplia red de canales de atención digital, sucursales y cajeros automáticos para consultas y transacciones 24/7.

