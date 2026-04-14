Wellington Arnaud realiza recorrido sector de Herrera para llevar soluciones ante daños por lluvias

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, encabezó un recorrido por el sector Enriquillo de Herrera, Santo Domingo Oeste, donde anunció la realización de un levantamiento técnico para dar respuesta definitiva a los problemas de drenaje pluvial que afectan la zona.

Arnaud explicó que su presencia en el lugar responde a una reunión de seguimiento encabezada por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de dar continuidad a las intervenciones iniciadas tras las lluvias registradas en los últimos días.

El funcionario resaltó que, desde días anteriores, brigadas del INAPA, coordinadas por Luis Popa, director de Agua Potable de la institución, junto a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, dirigida por el alcalde Francisco Peña, han estado trabajando en la zona con equipos pesados, incluyendo excavadoras y camiones, brindando asistencia ante los efectos de las inundaciones.

“Estamos aquí porque seguirán las lluvias durante toda la semana, y debemos actuar de manera preventiva y responsable”, expresó.

Detalló que el punto crítico intervenido corresponde al sector conocido como “El Hoyo”, donde el drenaje pluvial presenta serias deficiencias, provocando inundaciones recurrentes que afectan a los residentes.

Arnaud informó que, junto a equipos técnicos de INAPA, el ayuntamiento y otras entidades, se está realizando un levantamiento topográfico para identificar la solución más adecuada y definitiva al problema.

El titular de INAPA destacó que el interés del Presidente es que este tipo de problemáticas sean solucionadas de manera estructural, por lo que el siguiente paso será definir el presupuesto necesario y presentar la solución a la comunidad.

“Primero debemos determinar cuál es la solución desde el punto de vista técnico, luego asignarle presupuesto y posteriormente venir aquí a hacer el compromiso formal del Gobierno con la comunidad”, puntualizó.

En la jornada también participaron representantes de distintas instituciones, incluyendo a la viceministra Scarlett Benzán, personal del programa Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep) y el equipo técnico encabezado por Robert Polanco.

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