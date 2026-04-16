Cambio en norma para conducir en NYC, donde hay miles de choferes dominicanos

Ramón Mercedes16 de abril de 2026
NUEVA YORK.- Lo que antes era una norma o un derecho del conductor en esta ciudad, ha cambiado. Ahora, hay una nueva regla al circular por las diferentes vías de la Gran Manzana, que consiste en no tocar la bocina a los peatones para apresurarlos a cruzar la calle o el paso de cebra.

Los choferes que no tengan paciencia recibirán un ticket de multa. No se informó el monto. Los conductores y ciclistas deben permitir que los peatones crucen completamente la calle, de una acera a la otra, sin importar la dirección en la que se desplacen.

El cambio en la normativa entró en vigor recientemente, con el objetivo de proteger a los peatones en las intersecciones que no cuentan con semáforos ni señales de alto.

Cuando no haya semáforos o señales de control peatonal, o cuando estos no estén funcionando, cualquier conductor de vehículo o bicicleta debe detenerse por completo ante un peatón que cruce el paso.

En una ciudad con millones de habitantes, coches, motocicletas y bicicletas, los cruces se convierten en puntos de alto riesgo. La señal de paso peatonal cumple funciones clave:

Previene accidentes al obligar a los conductores a reducir la velocidad. Protege a los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Da confianza a quienes caminan: los peatones saben que cuentan con un espacio pensado para ellos. Favorece la movilidad sostenible al hacer que caminar sea más seguro y atractivo.

