Promete indultar sargento dominicano NYPD condenado por muerte sospechoso narcotráfico huía de redada

NUEVA YORK.- El candidato republicano a gobernador por el estado de NY, Bruce Blakeman, se comprometió en las escaleras de la Alcaldía de la Gran Manzana de que si resulta electo indultará al ex sargento dominicano del Departamento de Policía de NYC (NYPD) recientemente condenado por provocar la muerte de un sospechoso de narcotráfico al huír de una redada.

El ex sargento Erik Durán fue sentenciado la semana pasada a entre tres y nueve años de prisión tras ser declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado en relación con la muerte de Eric Duprey, de 30 años, ocurrida en 2023.

Blakeman prometió indultar a Durán, el primer día de su mandato como gobernador. Calificó su condena como «una burla a la justicia». “Esto ha afectado la moral del NYPD y de los profesionales de las fuerzas del orden en todo el estado”, añadió.

Tras la vista judicial de la semana pasada, el abogado de Duran, Arthur Aidala, contratado por el sindicato, la calificó de «sentencia horrible». “Si fuera un civil, en las mismas circunstancias, ni siquiera sé si se le imputarían cargos”, dijo.

El oficial policial le arrojó una nevera portátil que golpeó a Duprey mientras este intentaba huir de la policía en una motocicleta de una redada antinárcotica que se efectuaba en El Bronx. No llevaba casco, y tras perder el control chocó contra un árbol y salió despedido de la moto. Se golpeó la cabeza contra el pavimento y cayó debajo de un vehículo estacionado, causándole su fallecimiento.

El candidato republicano calificó la decisión de Durán de lanzar una nevera portátil a Duprey como una «actuación policial intuitiva», y afirmó que las acciones del ex sargento fueron una forma de «pensar de manera innovadora» para no dañar a otros agentes ni a civiles.

Andrew Quinn, abogado de Durán, defendió su historial y destacó que su cliente «protegió a mujeres y niños maltratados en sus hogares» y retiró más de 50 armas de fuego de las calles.

Alrededor de 11 mil agentes de la Policía pertenecientes a Nueva York, Chicago, Phoenix, Milwaukee, Orlando, Los Ángeles, Dallas y Atlanta, así como agentes de Scotland Yard-Londres, y del Servicio de Policía de Ottawa-Canadá firmaron una petición pidiendo al juez Guy Mirtchell, de la Corte en El Bronx, que no encarcele al sargento dominicano NYPD, Erik Durán.

Sostuvieron que “la labor de proteger al público de los delincuentes es inherentemente peligrosa y conlleva riesgos imprevistos”.

“Como agentes del orden, no se puede esperar que cumplamos con nuestro trabajo de manera eficaz sabiendo que una decisión de buena fe tomada en una situación que evoluciona rápidamente podría costarnos la libertad”, afirmaba la petición de los policías.

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