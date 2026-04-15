Ayuntamiento del Distrito Nacional rendirá honras fúnebres a Carlos Batista este jueves

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional y el Concejo de Regidores rendirán honras fúnebres al comunicador Carlos Batista Matos, quien se desempeñó como regidor en esta demarcación en el periodo 2010-2016.

El acto tendrá lugar este jueves 16 de abril a las 10:00 de la mañana en el Palacio Municipal, donde regidores, directores y otras personalidades le rendirán tributo con respectivas guardias de honor.

Batista Matos forjó una carrera periodística que lo llevó a convertirse en una de las figuras cimeras en la crónica de espectáculo y el entretenimiento a nivel nacional.

Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como conductor y productor del programa “Con los Famosos”, en Color Visión, donde durante décadas implantó un estilo particular, autodenominándose como el hombre más caro de la televisión.

El excelso comunicador también presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, a través de la cual impulso el reconocimiento de personalidades del arte y la cultura nacional.

Nació el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, Barahona, y pereció el pasado lunes en Santo Domingo.

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