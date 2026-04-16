Miles de dominicanos se verían afectados si el Correo EE. UU. se queda sin fondos en 2027

NUEVA YORK.- El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), también conocido como la Oficina de Correos, con sede en Washington, D.C., es una agencia federal de los EE. UU. y advierte que podría quedarse sin fondos para 2027, publica la prensa anglosajona.

El USPS, fundado en 1971, cuenta con una plantilla de 525,377 empleados de carrera, cerca de 114,623 en período de prueba, entre ellos miles de dominicanos, e ingresos de 80,500 millones de dólares (2024).

No depende de subsidios fiscales para sus operaciones. Ya alcanzó su tope de endeudamiento de 15,000 millones de dólares, establecido en 1990, y no puede pedir más préstamos sin la aprobación del Congreso, dijo su director, David Steiner.

Ante este escenario, la agencia ha planteado implementar ajustes en sus precios y operaciones, que podrían traducirse en retrasos en las entregas y mayores costos para los usuarios, en medio de cambios estructurales, ya que ahora compite contra grandes minoristas, cuyas redes son incluso más robustas que las del propio USPS.

Sobre la situación financiera del organismo, el director general, David Steiner, señaló que el sistema enfrenta un panorama complejo si no se aplican ajustes estructurales. El organismo se encuentra en un plan de transformación, que busca estabilizar sus finanzas tras años de pérdidas operativas.

“Estamos en una crisis”, dijo, y ha propuesto subir el precio del sello de 0,73 a 1 dólar o más, eliminar las entregas seis días a la semana y cerrar oficinas postales.

Steiner calculó que pasar a cinco días de entrega ahorraría alrededor de 3,000 millones de dólares al año, y cerrar oficinas rurales, otros 840 millones, aproximadamente.

Se contempla una serie de ajustes operativos que incluyen: reconfiguración de rutas y centros de distribución, ajustes en los tiempos de procesamiento y posibles modificaciones en tarifas. Estos cambios buscan mejorar la eficiencia, pero podrían tener efectos directos para los usuarios.

El USPS debe competir con servicios privados de entrega, entre ellos FedEx, con 440,000 millones de empleados, e ingresos de 87,900 millones de dólares.

Además, DHL con 580,580 empleados, y entrega más de 1,700 millones de paquetes al año. Sus ingresos fueron de 580,580 millones (primer trimestre de 2025).

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