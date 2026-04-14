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Nacionales

Bomberos y Alcaldía del Distrito Nacional retiran árboles caídos tras fuertes vientos

PRIMICIAS DIGITAL14 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura
Santo Domingo, DN – El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía del Distrito Nacional retiraron 21 árboles caídos durante la tarde y noche del pasado lunes tras registrarse fuertes ráfagas de viento.
El intendente del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, precisó que intervinieron árboles afectados en las avenidas Independencia, George Washington y Winston Churchill, así como en los sectores Gazcue, Zona Universitaria, Serrallés, Zona Colonial y Honduras.
“Esas vías que fueron atendidas, fueron restablecidas inmediatamente culminamos”, explicó el general sobre las acciones de corte y recogida de estos escombros.
Frómeta Herasme sostuvo que gracias a que en desde días previos había sido activado por la alcaldesa Carolina Mejía el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, unos 150 bomberos y nueve unidades se emplearon a fondo para devolver a la normalidad a estas vías.
El titular del Cuerpo de Bomberos del DN añadió que árboles cayeron sobre viviendas, negocios y vehículos.
Asimismo, indicó que la mañana de este martes se encuentran trabajando en varios puntos que fueron reportados.
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