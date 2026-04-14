Rafael Paz: Gobierno tenía las herramientas y no se preparó ante crisis en Medio Oriente

Santo Domingo. – El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, afirmó que el gobierno dominicano contaba con las herramientas necesarias para anticiparse a los posibles efectos de la crisis en Medio Oriente, pero sostuvo que no actuó preventivamente cuando el contexto internacional favorecía económicamente al país.

Paz expresó que el gobierno tiene todos los poderes públicos a su favor. Recordó que en el pasado proceso electoral lograron el control de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y que administran el Poder Ejecutivo, por lo que ha tenido las herramientas para tomar medidas que preparen al país ante posibles impactos derivados de la coyuntura internacional.

Sus declaraciones fueron ofrecidas en el programa Toque Final con el periodista Julio Martínez Pozo, que se transmite cada domingo por Antena 7.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo indicó que el año pasado el país registró récords en turismo, exportaciones, inversión extranjera y remesas, y que aun así el crecimiento económico fue de 1.8%.

En ese contexto, también se refirió al llamado al diálogo realizado por el gobierno, señalando que ya se habían producido reuniones con los principales sectores productivos y comerciales del país para coordinar acciones ante posibles escenarios de inestabilidad internacional.

Sobre candidaturas y sistema de partidos

En cuanto al debate sobre las denominadas candidaturas independientes, sostuvo que se ha generado confusión en torno al tema. Explicó que de lo que se trataba era de candidaturas a través de organizaciones temporales que desaparecen con el propio proceso electoral.

Agregó que la ley permite que personas que no se identifiquen con los partidos políticos puedan formar movimientos provinciales o municipales y participar en elecciones a través de esas estructuras. A su juicio, lo que se ha hecho es garantizar el mandato constitucional de fortalecer el sistema de partidos y el liderazgo colectivo mediante la legislación vigente.

Consular

Durante la entrevista, Paz también se refirió al manejo de los ingresos consulares, expresando su apoyo a todas las medidas que busquen mayor eficiencia, buena administración y transparencia de los fondos públicos. Señaló que ese paso debió darse hace algunos años y consideró importante que, junto a los mecanismos de fiscalización y supervisión, se establezcan incentivos y niveles de ingresos adecuados que eviten malas actuaciones y garanticen condiciones dignas para quienes realizan la labor consular en el exterior.

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