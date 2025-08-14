- Publicidad -
Wellington Arnaud presentará en Washington la transformación histórica del saneamiento en República Dominicana

PRIMICIAS DIGITAL14 de agosto de 2025
El director ejecutivo del INAPA expondrá ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los avances y próximos pasos del saneamiento en el país, destacando los casos emblemáticos del Arroyo Gurabo y la zona Este, como parte de una agenda nacional que ha triplicado la inversión en el sector en los últimos cinco años.

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), participará este martes 12 de agosto en el evento “Transformación con Transparencia en el Saneamiento en República Dominicana: De la Estrategia a la Ejecución”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, D.C.

En su intervención, Arnaud expondrá los avances institucionales logrados por el INAPA, la visión estratégica del Gobierno dominicano liderado por el presidente Luis Abinader y los próximos pasos para la ejecución del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, considerado el más ambicioso en la historia del país y el proyecto de saneamiento más significativo del BID en América Latina y el Caribe.

“En cinco años, la República Dominicana pasó de no estar en el radar para proyectos regionales de saneamiento a liderar la conversación técnica y la ejecución en la región. Esto es resultado de visión, liderazgo y seguimiento constante”, expresó Arnaud, destacando que la inversión del INAPA desde 2020 ha sido tres veces mayor que en el período anterior, con 2.5 veces más contratos adjudicados.

Durante su presentación, Arnaud mostrará dos casos emblemáticos:

  • El saneamiento del Arroyo Gurabo, en Santiago, es la obra de mayor impacto social y

medioambiental en la historia del país.

  • El Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, que beneficiará a un millón de personas en Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro–Punta Cana.

El evento contará con una mesa redonda sobre el valor añadido del BID frente a la agenda nacional de saneamiento y presentará operaciones que suman  US$920 millones en inversión y beneficiarán directamente a más de 250,000 hogares, lo que representa alrededor de un millón de personas, aumentando la cobertura de saneamiento urbano del 24% a casi un 40%.

