Banco Popular supera los RD$60,000 millones en facturación mediante billeteras digitales

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano registró al cierre de agosto de 2026 una facturación acumulada superior a RD$60,000 millones mediante sus billeteras digitales y alcanzó con estas soluciones 33.1 millones de transacciones, consolidándose como alternativas relevantes en los hábitos de pago de sus clientes, que buscan opciones ágiles, seguras y disponibles desde dispositivos móviles.

La entidad encabeza la facturación del mercado de billeteras digitales, con una participación de 34.60%. Este resultado fortalece la posición de estas soluciones dentro de su ecosistema de pagos y respalda la estrategia institucional de ofrecer experiencias digitales sencillas, seguras y convenientes.

Crecimiento sostenido

En agosto de 2025 la facturación acumulada con billeteras digitales del Banco Popular fue de RD$20,400 millones, lo cual se tradujo un año después en un crecimiento interanual del 194%, hasta superar los RD$60,000 millones, en el uso de estos métodos de pago.

Las billeteras digitales permiten vincular tarjetas de débito y crédito a teléfonos inteligentes, relojes y otros dispositivos compatibles para realizar pagos sin contacto de forma ágil y segura. Además, cada transacción cuenta con mecanismos de autenticación que protegen los datos del titular.

Pionera en introducir billeteras digitales

Como parte de su estrategia de transformación digital, la entidad fue pionera en integrar progresivamente las billeteras digitales a su propuesta de valor, con el propósito de simplificar la experiencia de pago y responder a los nuevos hábitos de consumo.

En concreto, los pagos a través de Garmin Pay comenzaron en abril de 2022, mientras que los servicios con Google Pay iniciaron en noviembre de 2023 y con Apple Pay, en agosto de 2024.

El crecimiento de la facturación, el volumen de transacciones y la incorporación de clientes muestran la evolución sostenida del uso de estas plataformas en el Popular. Con estos resultados, la institución financiera continuará promoviendo soluciones de pago digitales que respondan a las necesidades de sus clientes y contribuyan a una economía más ágil, segura y menos dependiente del efectivo.

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