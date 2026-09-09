Gobierno dominicano y Amazon Web Services lanzan programa de 50,000 becas para capacitar en inteligencia artificial y computación en la nube

Santo Domingo.– La vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS) para América Latina, Paula Bellizia, anunció en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana, un programa que contempla 50,000 becas gratuitas para capacitar a igual número de dominicanos y dominicanas en inteligencia artificial y computación en la nube antes de 2028.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de la séptima edición del Hub Cámara Santo Domingo 2026, escenario en el que Bellizia destacó la articulación alcanzada entre AWS y el Gobierno dominicano para impulsar la transformación tecnológica del país.

La ejecutiva consideró a República Dominicana un ejemplo del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Bellizia resaltó que la preparación del talento será determinante para fortalecer la competitividad, productividad e innovación en República Dominicana, al tiempo que valoró la coordinación entre las instituciones participantes para ampliar el acceso de la población a formación especializada.

Formación gratuita para responder a la demanda de talento digital

En el programa podrán participar todos los dominicanos y dominicanas mayores de 18 años, especialmente estudiantes, profesionales, emprendedores y startups, así como pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa ofrecerá capacitación gratuita y en línea en áreas vinculadas con la inteligencia artificial y la computación en la nube, con el propósito de responder a la creciente demanda de habilidades digitales y preparar a más dominicanos para las oportunidades que genera la economía digital.

AWS Entrena República Dominicana reúne a Amazon Web Services, la Cámara Santo Domingo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Administración Pública, el Banco de Reservas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), el Infotep y la Escuela Nacional de la Judicatura.

La meta es que 50,000 personas sean capacitadas antes de 2028, como parte del compromiso de AWS de impactar a dos millones de personas en Latinoamérica mediante programas de formación tecnológica durante ese período.

“Nuestro compromiso es entrenar al menos 50,000 dominicanos junto al Gobierno de la República Dominicana”, afirmó Bellizia.

La inteligencia artificial ya transforma los negocios

Durante su conferencia magistral, la vicepresidenta de AWS para América Latina explicó que la inteligencia artificial dejó de ser una proyección de futuro para convertirse en una herramienta que ya está transformando la forma en que operan las organizaciones.

“La IA, la inteligencia artificial no es el futuro, ya está acá. Ya es una realidad, incluso acá en República Dominicana”, sostuvo la ejecutiva.

Bellizia citó datos que evidencian la rápida adopción de estas tecnologías. Explicó que el 76 % de las compañías en Centroamérica y el Caribe utilizan chatbots y asistentes digitales de inteligencia artificial generativa, mientras que un 13 % ya emplea agentes de IA en áreas estratégicas y con presupuesto asignado.

Asimismo, indicó que el 26 % de las organizaciones en América Latina reportan estar generando valor económico a partir de la inteligencia artificial, lo que demuestra el impacto que esta tecnología comienza a tener en la productividad y competitividad empresarial.

Empresas dominicanas ya aprovechan la tecnología

Durante su exposición, Bellizia presentó ejemplos de empresas dominicanas que ya utilizan inteligencia artificial y tecnologías de AWS para transformar sus operaciones, mejorar procesos y aumentar su productividad.

Entre los casos citados estuvo Qik, que ha incorporado tecnología para fortalecer la detección de fraude y reducir costos de transacciones, así como una empresa que logró reescribir tres millones de líneas de código en un año, cinco veces más rápido que mediante métodos anteriores.

También destacó el proceso de transformación tecnológica de Grupo Ramos, como muestra de la manera en que las empresas dominicanas están incorporando nuevas herramientas para responder a los cambios del mercado.

La ejecutiva sostuvo que estos casos demuestran que la transformación tecnológica requiere que las organizaciones asuman los cambios y adapten tanto sus procesos como su cultura empresarial.

Una alianza que prepara al país para la economía digital

El lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana refuerza la estrategia de articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones de formación para ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento tecnológico.

La iniciativa permitirá que miles de dominicanos desarrollen competencias que podrán aplicar en sus empleos, emprendimientos y empresas, a la vez que contribuirá a crear una fuerza laboral con mayores capacidades para responder a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada.

El programa se proyecta como una herramienta para reducir la brecha de talento, impulsar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del país, mediante el acceso gratuito a conocimientos en dos de las áreas de mayor crecimiento dentro de la transformación tecnológica global.

El lanzamiento contó con la participación de la presidenta de la Cámara de Santo Domingo, Lucile Houellemont; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera; el director general de la Ogtic, Edgar Batista Carrasco; la directora general del Infotep, Maira Morla, y el rector del ITLA, Jimmy Rosario.

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