Banreservas y FAO impulsan RD$1,180 millones para modernizar la producción de alimentos

Santo Domingo.– El Banco de Reservas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura acordaron poner en marcha un mecanismo de financiamiento por cerca de RD$1,180 millones para apoyar la modernización y el fortalecimiento de la producción de alimentos en la República Dominicana.

Los recursos, equivalentes inicialmente a unos US$20 millones, estarán dirigidos a proyectos de mecanización, incorporación de nuevas tecnologías, uso eficiente del agua y otros recursos naturales, adaptación al cambio climático y mejora de la productividad agropecuaria.

El acuerdo contempla, además, el acompañamiento de especialistas nacionales e internacionales de la FAO, de acuerdo con las características y necesidades de cada propuesta.

De esta manera, los recursos financieros podrán complementarse con asesoría especializada en producción agrícola y pecuaria, sostenibilidad, tecnologías aplicadas al campo y estructuración de inversiones.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que el acuerdo procura facilitar que productores y empresarios del sector tengan acceso a herramientas que les permitan mejorar sus operaciones.

“Queremos que estos recursos se traduzcan en innovación, mejores procesos y mayor productividad para el sector agropecuario”, expresó Aguilera.

La alianza surge en un momento relevante para la República Dominicana. En julio de 2026, la FAO confirmó que el país redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, nivel utilizado por ese organismo para considerar que una nación ha salido del Mapa del Hambre.

Ese avance plantea ahora el desafío de fortalecer la capacidad productiva nacional para que los resultados alcanzados puedan sostenerse en el tiempo.

El representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, destacó que el acuerdo permite reunir financiamiento, política pública y conocimiento técnico alrededor de un mismo objetivo.

“República Dominicana ha dado un paso extraordinario al reducir la subalimentación por debajo del umbral establecido por la FAO. El reto ahora es hacer ese logro sostenible, facilitando que la inversión en el campo llegue con mayor certeza técnica y contribuya a una producción más eficiente y sostenible”, indicó.

En el marco del acuerdo, Banreservas aportará su capacidad financiera; el Ministerio de Agricultura contribuirá a vincular las inversiones con las prioridades del sector agropecuario; mientras que la FAO ofrecerá su experiencia y conocimiento técnico.

Entre las áreas que podrán recibir apoyo se encuentran la agricultura de precisión, infraestructura productiva, gestión eficiente del agua, energías renovables, reducción de pérdidas, fortalecimiento de las cadenas de valor y otras soluciones que permitan producir de manera más eficiente y competitiva.

También podrán ser evaluadas propuestas orientadas a enfrentar desafíos que afectan al campo dominicano, como la escasez de mano de obra para determinadas labores, la exposición a fenómenos climáticos y la necesidad de elevar los niveles de productividad.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, saludó la firma de este acuerdo, al considerar que constituye un paso concreto en la dirección que necesita la agropecuaria dominicana para acelerar su proceso de modernización y mecanización. Sostuvo que este tipo de alianzas permite acercar a los productores a las herramientas, tecnologías y condiciones necesarias para producir más, reducir costos y enfrentar con mayor eficiencia la creciente escasez de mano de obra en el campo.

Espaillat Bencosme reiteró que la mecanización es parte de una transformación integral de la agricultura dominicana que debe ir acompañada de capacitación, asistencia técnica y acceso oportuno al financiamiento.

“Estamos construyendo una agricultura más moderna, productiva, rentable y competitiva, y cada acuerdo que facilite el acceso de nuestros productores a la tecnología representa un paso firme hacia ese objetivo y hacia la seguridad alimentaria del país”, afirmó.

El mecanismo tendrá una disponibilidad inicial cercana a los RD$1,180 millones y podrá ampliarse posteriormente para canalizar nuevas inversiones hacia el sector agroalimentario.

El acuerdo permitirá también complementar la evaluación financiera con criterios técnicos especializados, especialmente en propuestas que incorporen tecnologías, sistemas productivos o soluciones con presencia todavía limitada en el país.

La alianza se enmarca en el enfoque de las Cuatro Mejoras promovido por la FAO: una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor.

Con este esfuerzo conjunto, las tres instituciones procuran contribuir a que los avances alcanzados por la República Dominicana en seguridad alimentaria se apoyen en una base productiva cada vez más moderna, eficiente y sostenible.

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