ABANCORD aborda nuevos retos regulatorios del sector junto al superintendente de Bancos

Santo Domingo. – El superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el marco regulatorio y la gestión de riesgos del sistema financiero dominicano ante la transformación tecnológica y las nuevas exigencias internacionales.

Cedeño Brea tuvo a su cargo la apertura del XII Congreso Anual de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), celebrado bajo el lema “Liderando la transformación del riesgo operacional: gobernanza e innovación en la era de la IA”. El encuentro reunió a autoridades, representantes de entidades financieras y especialistas para analizar cambios regulatorios, gobernanza del riesgo operativo e impacto de la inteligencia artificial.

Al dar la bienvenida, la presidenta ejecutiva de ABANCORD, Cristina V. de Castro, señaló que la inteligencia artificial “dejó de ser una conversación sobre el futuro” y que el reto para las entidades no es simplemente incorporar tecnología, sino hacerlo responsablemente, comprendiendo sus riesgos y estableciendo controles adecuados.

“Las posibilidades son extraordinarias, pero también nos obligan a formular nuevas preguntas sobre riesgo, gobernanza, seguridad, responsabilidad y supervisión”, expresó.

Durante su exposición “Perspectivas regulatorias”, Cedeño Brea afirmó que, aunque el sistema financiero dominicano ha demostrado resiliencia y capacidad para absorber pérdidas, debe continuar cerrando brechas frente a los estándares internacionales. “Tenemos que jugar con reglas que evidencien que nadie pueda cuestionar los niveles de solvencia ni los niveles de solidez del sistema financiero dominicano”, sostuvo.

Entre los temas abordados destacó el nuevo marco de riesgo operacional, que contempla cargas de capital a partir de abril de 2027 y amplía la atención sobre riesgos tecnológicos, ciberseguridad y proveedores externos esenciales. También informó sobre los trabajos para actualizar el Reglamento de Adecuación Patrimonial en línea con Basilea III y resaltó las pruebas de estrés utilizadas para fortalecer la planificación de capital y la gestión de riesgos.

La agenda incluyó además una conferencia de Raúl Real Piriz, exasesor residente del FMI-CAPTAC-DR, sobre estándares internacionales, gobernanza del riesgo operativo e IA, y un panel sobre el impacto de esta tecnología en el riesgo operacional y la alta dirección, moderado por Mercedes Canalda, con Juan Daniel Pujols Pérez, Alán Muñoz Mejía, Carlos Delgado Urbáez y Mario Galvache Gómez.

La jornada concluyó con Omar Victoria Contreras, socio-director de OV Consultores, y su conferencia “Gobernar en la era de la inteligencia artificial”. El especialista planteó que las nuevas tecnologías están transformando la información, la toma de decisiones y los controles dentro de las organizaciones, haciendo necesario fortalecer su gobernanza y la comprensión de los riesgos tecnológicos.

“La responsabilidad no se puede transferir, pero sí se puede gobernar”, afirmó Victoria Contreras, al destacar que, aunque las entidades puedan delegar en la tecnología determinadas capacidades de análisis y ejecución, deben establecer mecanismos internos que permitan gestionar los riesgos y asumir adecuadamente la responsabilidad derivada de su utilización.

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