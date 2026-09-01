Visa amplía su apoyo a clientes y a la industria mientras las organizaciones navegan la nueva era de la IA en ciberseguridad

SANTO DOMINGO –Visa anunció hoy mejoras en su portafolio de ciberseguridad para ayudar a las organizaciones a identificar y corregir vulnerabilidades de forma más efectiva. Con la nueva evolución de Visa Vulnerability Agentic Harness (VVAH), y su plataforma de código abierto compatible con distintos modelos de IA, Visa está ayudando a las organizaciones a reducir significativamente el tiempo entre la detección y resolución de amenazas, logrando que algunos procesos que antes tomaban semanas ahora se resuelvan solo en horas.

Para ayudar a los clientes a navegar este panorama de amenazas en constante evolución, Visa también anunció la expansión de su Práctica de Asesoría en Ciberseguridad de Visa Consulting & Analytics (VCA). Esta ampliación incluye nuevos servicios diseñados para ayudar a los clientes a evaluar riesgos, priorizar esfuerzos de resolución y fortalecer la resiliencia ante amenazas cada vez más sofisticadas.

“La IA está reduciendo el tiempo entre el descubrimiento de vulnerabilidades y su aprovechamiento, lo que significa que los defensores necesitan una ruta de acción más rápida y confiable”, dijo Rajat Taneja, presidente de Tecnología de Visa. “Al potenciar VVAH y ampliar nuestras capacidades de asesoría en ciberseguridad, estamos ayudando a las organizaciones a pasar de identificar un problema a resolverlo de forma comprobada, mientras fortalecen sus capacidades de respuesta en un entorno de amenazas cada vez más impulsado por IA”.

Expansión de VVAH

Lanzado originalmente tras la participación de Visa en Project Glasswing, la iniciativa de ciberseguridad con modelos avanzados de IA de Anthropic, VVAH demostró cómo la IA puede ayudar a los equipos de seguridad a descubrir vulnerabilidades, evaluar su nivel de riesgo y generar hallazgos estructurados. La última versión de VVAH amplía ese flujo de trabajo más allá del descubrimiento hacia la remediación y validación.

Las principales mejoras incluyen:

Resolución en ciclo cerrado : La retroalimentación estructurada ayuda a los equipos a perfeccionar las correcciones que no superan la validación sin necesidad de reiniciar el proceso.

: La retroalimentación estructurada ayuda a los equipos a perfeccionar las correcciones que no superan la validación sin necesidad de reiniciar el proceso. Flexibilidad en la elección de modelos : Las organizaciones ahora pueden implementar modelos aprobados de Anthropic y OpenAI, además de cualquier otro modelo de IA, mediante configuración, en lugar de modificar el código.

: Las organizaciones ahora pueden implementar modelos aprobados de Anthropic y OpenAI, además de cualquier otro modelo de IA, mediante configuración, en lugar de modificar el código. Mayor visibilidad: Al tener vistas opcionales de progreso en tiempo real, se ofrece una mayor transparencia en análisis prolongados y flujos de trabajo de remediación de problemas.

La plataforma está diseñada para ayudar a las organizaciones a descubrir, clasificar, remediar y validar vulnerabilidades dentro de un flujo de trabajo estructurado y unificado.

Nuevos servicios de ciberseguridad

Para ayudar a las organizaciones a poner en práctica estos conocimientos, Visa Consulting & Analytics ofrece tres nuevos servicios de asesoría en ciberseguridad, respaldados por la experiencia de Visa en seguridad impulsada por IA:

Liderazgo en ciberseguridad con IA : Se trata de talleres ejecutivos, capacitaciones y cursos de certificación de Visa University, dirigidos por especialistas en IA y ciberseguridad de Visa, en los que se comparten aprendizajes de la experiencia de Visa en ciberseguridad con IA avanzada y preparan a los líderes para un entorno de amenazas cada vez más impulsado por IA.

: Se trata de talleres ejecutivos, capacitaciones y cursos de certificación de Visa University, dirigidos por especialistas en IA y ciberseguridad de Visa, en los que se comparten aprendizajes de la experiencia de Visa en ciberseguridad con IA avanzada y preparan a los líderes para un entorno de amenazas cada vez más impulsado por IA. Evaluación de madurez en ciberseguridad basada en VVAH : Este servicio ayuda a las organizaciones a aplicar la plataforma de VVAH a fin de identificar y evaluar posibles vulnerabilidades, comprender áreas de riesgo y priorizar esfuerzos de remediación.

: Este servicio ayuda a las organizaciones a aplicar la plataforma de VVAH a fin de identificar y evaluar posibles vulnerabilidades, comprender áreas de riesgo y priorizar esfuerzos de remediación. Priorización de riesgo cibernético y hoja de ruta con VVAH: Proporciona orientación estratégica para ayudar a las organizaciones a evaluar hallazgos, priorizar esfuerzos de resolución y desarrollar una hoja de ruta a largo plazo para la gestión de riesgos cibernéticos.

“Encontrar vulnerabilidades ya no es la parte más difícil. La velocidad de remediación es el nuevo campo de batalla. Cuando los atacantes habilitados por IA se mueven más rápido y prueban a gran escala, las empresas necesitan defensas impulsadas por Inteligencia artificial”, afirmó Carl Rutstein, líder global de Visa Consulting & Analytics. “Nuestros servicios mejorados de asesoría en ciberseguridad combinan conocimientos obtenidos de la implementación de modelos avanzados de IA para ciberseguridad, VVAH y décadas de experiencia en pagos para ayudar a los clientes a priorizar áreas de riesgo, actuar rápidamente y construir una resiliencia cibernética sostenible.”

Durante el último año, la Práctica de Asesoría en Ciberseguridad de Visa Consulting & Analytics ha apoyado a clientes a través de una amplia gama de iniciativas y acuerdos diseñados para fortalecer la resiliencia, evaluar riesgos cibernéticos y prepararse para amenazas emergentes. Un ejemplo es CAIXA Cartões, la cual trabajó con Visa para evaluar la madurez de su ciberseguridad y priorizar iniciativas orientadas a fortalecer la gestión de riesgos y la resiliencia operativa.

“En CAIXA, entendemos que la ciberseguridad es un pilar fundamental para la confianza de los clientes y la sostenibilidad del negocio en un entorno digital cada vez más complejo”, dijo Lessandro Thomaz, director ejecutivo de CAIXA Cartões. “Nuestra alianza con Visa ha ayudado a ampliar nuestra perspectiva estratégica sobre ciberseguridad al proporcionarnos una evaluación estructurada de la madurez de nuestros procesos y respaldar la priorización de iniciativas enfocadas en gestión de riesgos y resiliencia operativa. Proyectos como este refuerzan la importancia de la colaboración entre instituciones financieras y socios estratégicos para anticipar desafíos, fortalecer capacidades y ofrecer soluciones cada vez más seguras y confiables a nuestros clientes”.

Impulso creciente en la comunidad de seguridad

Desde su lanzamiento como código abierto en junio de 2026, VVAH ha sido descargado por decenas de miles de desarrolladores alrededor del mundo, lo que refleja el interés creciente en la gestión práctica de vulnerabilidades impulsada por IA. Visa también se unió recientemente a iniciativas de la industria para apoyar aún más el desarrollo de prácticas seguras, confiables y abiertas a medida que la IA avanzada continúa evolucionando. Como parte de la “Alianza de IA abierta y segura de NVIDIA”, Visa está contribuyendo con VVAH como una plataforma agnóstica de modelos de IA, y a través de la iniciativa Project Lightwell de IBM y Red Hat, Visa también está colaborando con otras organizaciones para ayudar a proteger el software de código abierto.

Para más información, puedes explorar el Visa Vulnerability Agentic Harness en GitHub o conoce más sobre las ofertas de ciberseguridad de los Servicios de Valor Agregado de Visa aquí.

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Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, vendedores, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.

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