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Educación

En su aniversario 37 Educa llama a renovar el compromiso con los estudiantes

En el marco del nuevo año escolar y tras ser seleccionada para recibir el Premio Fundación Corripio 2026, la institución exhorta a actuar desde ahora sobre los retos conocidos del sistema y a proteger cada oportunidad de aprendizaje

PRIMICIAS DIGITAL1 de septiembre de 2026
2 2 minutos de lectura

Santo Domingo, D. N.  A 37 años de su creación, Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) afirmó que el inicio del año escolar 2026-2027 representa una oportunidad para comenzar con bríos renovados, fortalecer los compromisos de toda la comunidad educativa y colocar a los estudiantes y sus aprendizajes en el centro de cada decisión.

La institución formuló el llamado tras ser seleccionada para recibir el Premio Fundación Corripio 2026 en Ciencias Sociales y Jurídicas, categoría Institución Educativa, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo y fortalecimiento de la educación dominicana.

Susana Martínez Nadal, presidenta de Educa, señaló que este nuevo período lectivo debe asumirse como una ocasión para integrar esfuerzos y avanzar desde ahora sobre los desafíos que el país conoce para contiuar fortaleciendo la calidad educativa.

“Cada inicio de año escolar nos ofrece la oportunidad de renovar propósitos y sumar voluntades alrededor de los estudiantes quienes constituyen la razón esencial del sistema. Sus aprendizajes, su desarrollo y sus oportunidades deben orientar el compromiso de autoridades, docentes, familias y de toda la sociedad”, expresó Martínez Nadal.

En ese tenor, sostuvo que aspectos como el cumplimiento del calendario y el horario escolar, la asistencia regular, el aprovechamiento efectivo del tiempo de clases y la reducción de las brechas de aprendizaje requieren acciones sostenidas durante todo el año.

Exhortó a los actores del sistema a preservar cada jornada de docencia, atender oportunamente las situaciones que puedan interrumpirla y aplicar de manera clara los mecanismos establecidos para recuperar el tiempo eventualmente perdido.

Particularmente, dirigió un llamado especial a las familias para que mantengan la asistencia regular y puntual de sus hijos, acompañen sus procesos formativos y fortalezcan la comunicación con los centros educativos.

Durante sus 37 años de existencia, Educa ha promovido la participación del sector empresarial y de la sociedad en favor de la educación, la generación de evidencia, el seguimiento de los principales indicadores del sistema y la defensa de políticas que garanticen mejores oportunidades de aprendizaje.

La institución agradeció a la Fundación Corripio por una distinción que comparte con sus fundadores, expresidentes, consejeros, equipos técnicos, aliados y con todos quienes han acompañado su misión.

“Este reconocimiento honra el camino recorrido y fortalece nuestro orgullo de pertenencia, pero, sobre todo, renueva nuestra responsabilidad de seguir adelante, participando activamente en la conversación pública y contribuyendo a una educación de calidad para todos”, concluyó Martínez Nadal.

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