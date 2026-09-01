Carolina continúa impulsando jornadas de bienestar animal; durante operativo se esterilizaron 100 perros y gatos

Santo Domingo, DN – La alcaldesa y aspirante presidencial Carolina Mejía continúa impulsando la realización de jornadas de bienestar para perros y gatos, reafirmando su compromiso con la protección y la tenencia responsable de estos animales en el Distrito Nacional.

Producto de la jornada desarrollada en la estación de bomberos de la avenida José Ortega y Gasset, fueron esterilizados 100 perros y gatos, se colocaron 528 vacunas y 349 desparasitantes.

Gracias a la visión y firmeza de Carolina llevada a cabo desde la Alcaldía del Distrito Nacional, se han realizado 41 jornadas en las que se ha impactado en la capital con un total de 4438 esterilizaciones, 18758 vacunas y 11353 desparasitaciones.

La jornada de bienestar animal fue desarrollada en colaboración con la Fundación Quisqueya en Desarrollo, Fundación Mi Mascota, Ghetto2Garden y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Reconocimiento a una labor consagrada con los animales

Recientemente, la Alcaldía del Distrito Nacional declaró “Munícipe Distinguida” a la señora Myriam Mercedes Rodríguez Scott por su destacada labor social en favor de los animales.

Doña Myriam, quien dirige la Fundación Quisqueya en Desarrollo (Funquide), agradeció el apoyo recibido de la alcaldesa y por la distinción entregada.

La resolución 35/2026 fue aprobada la semana pasada por el Concejo de Regidores, atendiendo la solicitud de Carolina Mejía.

Visited 1 times, 1 visit(s) today