Vimenca y Western Union Amplían su Red de Servicios con Nuevas Oficinas en la Zona Norte
Santiago De Los Caballeros, R.D. Marzo 2026. Con la apertura de nuevas oficinas en puntos estratégicos, Vimenca y Western Union fortalecen su presencia en la zona norte y amplían su cobertura a nivel nacional.
Estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Vimenca y Western Union, que busca ofrecer soluciones más accesibles, seguras y eficientes a todos los dominicanos. Las nuevas oficinas, ubicadas en Olé Jaquín Balaguer Santiago y Cedaky Mall Puerto Plata, están diseñadas para brindar una experiencia de servicio ágil y cercana, poniendo a disposición del público los productos y servicios del grupo: transacciones de remesas, cambio de divisas, pagos de facturas, courier y otros.
“Con estas nuevas oficinas reafirmamos nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, respondiendo a sus necesidades con un servicio de calidad y confianza que nos ha caracterizado por décadas,” expresó Giselle Marie Méndez Sued, Vicepresidenta Ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca. “La zona norte es un eje clave para nuestra operación y estas aperturas fortalecen nuestra conexión con esas comunidades trabajadoras y emprendedoras.”
Las nuevas sucursales ya están operando en puntos estratégicos, seleccionados con base en la demanda de los usuarios y la oportunidad de generar mayor impacto social y económico. Vimenca y Western Union continúa así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando su día a día con servicios integrales bajo un mismo techo, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y al bienestar de quienes depositan su confianza en la marca.
Para más información sobre nuestras sucursales y servicios disponibles, le invitamos a visitar www.vimenca.com.do