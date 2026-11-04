Velocista Braiden Ward reforzará al Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la contratación del jardinero Braiden Ward como refuerzo para la continuación de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Ward, de 27 años, mide cinco pies y nueve pulgadas, pesa 160 libras, batea a la zurda y pertenece a la organización de los Medias Rojas de Boston.

“Ward es un jardinero con la capacidad de jugar las tres posiciones de los jardines. Tiene una gran tasa de contacto y es probablemente el jugador más veloz que verá acción en la liga esta campaña, por lo que representa un gran peligro en las bases”, expresó Audo Vicente, vicepresidente de operaciones y gerente general de los Tigres.

En 109 partidos con Worcester, sucursal Triple A de los Medias Rojas de Boston, Ward registró un porcentaje de embasarse de .364, anotó 83 carreras y se robó 61 bases en 70 intentos.

Ward lideró Triple A tanto en el índice de velocidad (9.2) como en las carreras aportadas mediante bases robadas (6.8).

Asimismo, se ubicó en el puesto 12 en tasa de ponches (18 %), en el decimoquinto lugar en porcentaje de embasarse de .364, según Fangraphs. Tuvo un porcentaje de swing en blanco de 22.1% que lo colocó en el 73 percentile de Triple A.

En el aspecto defensivo, Ward se desempeñó en las tres posiciones de los jardines con los WooSox durante la temporada. El atlético jugador fue titular en 68 ocasiones en el jardín central, 22 en el izquierdo y 15 en el derecho, liderando al equipo en este renglón. En total, acumuló cinco asistencias y no cometió errores en 234 oportunidades defensivas, durante 910 entradas y dos tercios.

Ward es el décimo refuerzo de los Tigres del Licey en la presente campaña. Se une a Estevan Florial, Bryan Lavastida, José Barrero, Javy Guerra, Daniel Martínez, Vladimir Gutiérrez, Humberto Mejía, Mike Clevinger y Nico Tellache, estos últimos tres aún pendientes de debutar.

Visited 1 times, 1 visit(s) today