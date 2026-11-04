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El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, señor Christopher Paniagua, resaltó, particularmente, la estabilidad relativa de la moneda nacional.
Bancarias

Christopher Paniagua destaca en Londres la estabilidad dominicana

La define como clave para atraer inversiones

PRIMICIAS DIGITAL4 de noviembre de 2026
4 2 minutos de lectura

Londres, Reino Unido. – El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, destacó ante empresarios e inversionistas británicos que una de las principales fortalezas de la República Dominicana ha sido su capacidad para mantener un entorno de estabilidad macroeconómica, política y social, acompañado especialmente de una estabilidad relativa del peso dominicano, que ha favorecido el crecimiento sostenido de la economía y la atracción de inversiones extranjeras.

Paniagua señaló que, durante las últimas dos décadas, la economía dominicana ha registrado un crecimiento promedio anual en torno al 5%, consolidándose entre las más dinámicas de América Latina y el Caribe.

Resaltó, particularmente, la estabilidad relativa de la moneda nacional, enfatizando que, durante los últimos diez años, el peso dominicano ha registrado una depreciación promedio anual del 3.3% frente al dólar estadounidense.

Explicó, asimismo, que este comportamiento cambiario se apoya, en gran medida, en la capacidad del país para generar divisas a través de las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa.

Para 2026, se proyecta una generación de divisas de aproximadamente US$50,700 millones, frente a US$47,300 millones en 2025. A ello se suman las reservas internacionales netas de superiores a los US$15,000 millones, equivalentes a 5.4 meses de importaciones, que constituyen un importante respaldo para la economía nacional.

De izquierda a derecha, los señores Antonia Antón de Hernández, Félix García, Sandra Bisonó de Paniagua, Christopher Paniagua, Rosa Hernández de Grullón, David Collado, Haydée Kuret de Rainieri, Sabina Fluxà, Frank Rainieri, Gustavo García y Encarna Piñero.

Récord de inversión extranjera

El ejecutivo bancario destacó que la República Dominicana ha alcanzado niveles récord de inversión extranjera directa durante cuatro años consecutivos, reflejo del creciente interés de los inversionistas internacionales en el país.

Paniagua subrayó que estos resultados se complementan con la estabilidad política y social, un clima favorable para los negocios y una cultura de diálogo y colaboración entre los sectores público y privado, factores que han fortalecido la confianza de los inversionistas y favorecido la continuidad del desarrollo económico.

El presidente ejecutivo del Popular reiteró ante los empresarios británicos que la República Dominicana ofrece condiciones atractivas para la inversión de largo plazo, con oportunidades en sectores estratégicos como turismo, energía, infraestructura, logística y manufactura, respaldadas por la estabilidad del país y el talento, la capacidad y la calidad de servicio de su gente.

El ejecutivo encabeza un equipo del Banco Popular Dominicano que participa de la XII Semana Dominicana en Londres y de la World Travel Market (WTM), junto a la Cámara Británica de Comercio en República Dominicana y la Embajada de República Dominicana en Reino Unido.

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