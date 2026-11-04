- Publicidad -
Nacionales

Ministerio de Trabajo reitera feriado “Día de la Constitución” se cambia para el lunes 09

PRIMICIAS DIGITAL4 de noviembre de 2026
0 Menos de un minuto

Santo Domingo.– El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el próximo viernes 06 de noviembre “Día de la Constitución”, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 09 del mismo mes.

La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 10 de noviembre, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todas las instituciones públicas y privadas del país.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL4 de noviembre de 2026
0 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Alcaldía del DN realiza operativo de recuperación de espacios públicos y aseo en La Yuca de Naco

4 de noviembre de 2026

Indotel abre mesas técnicas para debatir anteproyecto de nueva Ley General de Telecomunicaciones

4 de noviembre de 2026

Rafael Méndez cuestiona “ínfulas de nuevo libertador” de Bukele y reclama esclarecer quién arma a las pandillas haitianas

4 de noviembre de 2026

Ministerio de Agricultura destinará RD$30 millones para facilitar la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan

3 de noviembre de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!