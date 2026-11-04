Ministerio de Trabajo reitera feriado “Día de la Constitución” se cambia para el lunes 09

Santo Domingo.– El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el próximo viernes 06 de noviembre “Día de la Constitución”, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 09 del mismo mes.

La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 10 de noviembre, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todas las instituciones públicas y privadas del país.

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