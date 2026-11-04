Tena afirma buscaba hacer contacto hacia lado izquierdo

SAN PEDRO DE MACORÍS.- José Tena afirmó anoche (martes) que en su decisivo turno de la cuarta entrada, cuando pegó doble empujador de dos carreras, procuraba conectar fuerte hacia los canales de lado izquierdo del terreno.

“Buscaba batear hacia los “gaps”, hacia el lado opuesto”, explicó Tena después del partido, en el cual ayudó con tres carreras empujadas, a que las Estrellas cortaran una mala racha de cinco derrotas seguidas, al vencer 5-3 a los Gigantes del Cibao .

Tena, quien es bateador zurdo, coronó con su batazo un rally de tres carreras, con el cual las Estrellas borraron un déficit de 0-1 en el marcador. Conectó un lanzamiento del relevista zurdo Tyler Thomas, quien fue llevado al montículo para enfrentarlo a él, por la condición de zurdos de ambos (Tena y Tyler).

La bola salió de su bate con notable elevación, por encima de la cabeza del jardinero izquierdo Nomar Mazara, quien jugaba cargado hacia el canal, entre los jardines izquierdo y central. Pegó contra la pared.

Las Estrellas hicieron dos carreras más, con las cuales aseguraron la victoria, en la quinta entrada. Una de esas vueltas fue remolcada por Tena, con elevado de sacrificio, a lo profundo del canal entre los jardines izquierdo y central. La bola la atrapó el jardinero central Carlos Jorge.

“Estaba enfocado en pegarle duro a la bola hacia los “gaps” (los canales) y hacia el lado opuesto”, insistió Tena, quien no obstante su fuertes conexiones, en su debut en la temporada, aseguró que todavía no está en plenitud de condiciones.

“Estoy entre un 80 y 90 por ciento”, afirmó sobre sus condiciones, aunque observó que “esta noche me sentía bien”.

Tena se estrenó anoche en la temporada, en la defensa de la tercera base. Luego pasó a defender la tercera base.

La victoria acercó a las Estrellas (6-7) a medio juego del tercer lugar del torneo, el cual ocupan los Gigantes (7-7), equipo al cual la escuadra de la enseña verde ha vencido en las tres ocasiones en las cuales se han enfrentado, incluyendo dos en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

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