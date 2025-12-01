Veinte años de prisión para hombre que violó sexualmente a adolescente de 13 años

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este condenó a un hombre que violó sexualmente a una adolescente de 13 años, en un hecho ocurrido en enero de este año.

El procesado Johansel Estiven Pérez violó varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y otros de la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, explicó el fiscal litigante Ignacio Rojas.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Maribel Fernández, detalla que el 15 de enero de este 2025, el progenitor de la adolescente denunció que el agresor obligaba a la víctima a robar para una banda, la cual integraba junto a otros dos cómplices, y que aprovechaba que la niña salía a la escuela para acosarla y amenazarla, hasta violarla sexualmente.

El Ministerio Público realizó evaluaciones psicológicas, consistentes en pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, con las cuales se pudo verificar la veracidad de los hechos.

Por determinación del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, que integran los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, el procesado cumplirá la condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

