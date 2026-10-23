Valdez Albizu anunció que la economía dominicana creció 5.6 % interanual en septiembre 2026

La inflación interanual se ha moderado a 5.12 %, luego de alcanzar un máximo de 5.67 % en junio.

El crecimiento económico acumulado fue de 4.6 % interanual en enero-septiembre 2026

Dentro de los sectores que contribuyeron a la expansión del PIB en enero-septiembre se destacan la construcción (8.2 %), explotación de minas y canteras (5.2 %), manufactura local (3.4 %), zonas francas (2.8 %), servicios financieros (7.8 %) y hoteles, bares y restaurantes (5.6 %).

La inversión extranjera directa alcanzó unos US$4,500 millones en enero-septiembre.

Las tasas de interés han permanecido relativamente estables, mientras que el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno a 7.4 % interanual al cierre de septiembre.

Las exportaciones totales ascendieron a unos US$13,200 millones en enero-septiembre de 2026, mientras que las de zonas francas y las exportaciones nacionales, ambas superaron los US$6,500 millones.

Se recibieron unos US$9,700 millones de ingresos por turismo y más de US$9,400 millones en remesas en los primeros nueve meses del año.

Las reservas internacionales se ubicaron en unos US$15,200 millones al cierre de septiembre.

La ocupación alcanzó un total de 5,271,005 trabajadores en el segundo trimestre de 2026, para un crecimiento interanual de 2.9 %, unos 147 mil nuevos puestos de trabajo en doce meses.

El déficit cuasifiscal del BCRD se ha reducido de forma sostenida en seis años, pasando de un 1.4 % del PIB en 2020 a 0.5 % en 2025, el porcentaje más bajo desde la crisis financiera de 2003.

Santo Domingo, República Dominicana. –El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció el discurso central del acto conmemorativo por el 79º aniversario de la institución, realizando una completa exposición del comportamiento registrado en la economía de República Dominicana durante 2026, así como sus previsiones para el cierre del año.

Valdez Albizu informó que “a pesar de las condiciones adversas que han prevalecido en el ámbito internacional, el índice mensual a actividad económica (IMAE) creció a un 5.6 % interanual en septiembre, acumulando 4.6 % en enero-septiembre 2026, destacándose el dinamismo de la inversión doméstica y la resiliencia del sector externo”.

En cuanto a ese crecimiento, precisó que “dentro de los sectores que contribuyeron a la expansión de la economía en enero-septiembre se destacan la construcción (8.2 %), explotación de minas y canteras (5.2 %), manufactura local (3.4 %), zonas francas (2.8 %) y las actividades de servicios en su conjunto (4.6 %), resaltándose entre estas últimas los servicios financieros (7.8 %), hoteles, bares y restaurantes (5.6 %) y otros servicios (5.4 %)”.Durante la rendición de cuentas con motivo del 79 aniversario institucional, Valdez Albizu apuntó que “luego de que la inflación interanual en RD permaneciera dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 35 meses consecutivos, la misma se ha ubicado de forma temporal por encima de su límite superior, debido principalmente a las presiones inflacionarias del choque energético global”. Sin embargo, después de alcanzar un máximo de 5.67 % en junio, la inflación interanual se ha moderado a 5.12 % en septiembre”.

Se refirió a que la inflación subyacente, indicador que está más asociado a las condiciones monetarias “se ha mantenido dentro del rango meta, ubicándose en 4.61 % al cierre de septiembre”. Asimismo, indicó que “las expectativas de inflación de mediano plazo han permanecido ancladas en torno al 4.0%, reflejo de la credibilidad de los agentes económicos en la política monetaria”.



El gobernador señaló, por otro lado, que “las tasas de interés se han mantenido relativamente estables, mientras que el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno a 7.4 % interanual al cierre del mes pasado, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos, tales como construcción, manufactura y comercio”.

Valdez Albizu precisó que “el reciente incremento de la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, ubicándose en 5.50 % en su reunión de septiembre, se adoptó para preservar el anclaje de las expectativas y evitar potenciales efectos de segunda vuelta sobre los precios”.

El presidente de la Junta Monetaria destacó también los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, cuyas cifras mostraron que “en el segundo trimestre de 2026 la ocupación alcanzó un total de 5,271,005 trabajadores, para un crecimiento interanual de 2.9 %, unos 147 mil nuevos puestos de trabajo en doce meses. Con estos resultados, el porcentaje de informalidad se ubicó en 53.8 %, por debajo de la mediana de la región de América Latina. La tasa de desocupación abierta se colocó en 5.3 % en abril-junio 2026, menor al promedio de 6.0 % de la serie histórica”.

Asimismo, indicó que “la pobreza monetaria se redujo a 13.75 % al segundo trimestre de 2026, 2.9 puntos porcentuales respecto a igual período de 2025, conforme a estimaciones del Comité Técnico Interinstitucional para la medición de la pobreza monetaria, en base a los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo”.



Sector externo

Durante su discurso, Valdez Albizu abordó el comportamiento del sector externo, señalando que “de acuerdo con cifras preliminares, las exportaciones totales ascendieron a unos US$13,200 millones en enero-septiembre 2026, destacándose tanto las zonas francas como las exportaciones nacionales, ambas superando los US$6,500 millones”.

Ampliando sobre este sector, el gobernador expuso que “hasta septiembre se recibieron unos US$9,700 millones de ingresos por turismo y más de US$9,400 millones en remesas, estas últimas reflejando el compromiso de la diáspora dominicana con el bienestar de sus familias”.

Valdez Albizu anunció que “se registró inversión extranjera directa por unos US$4,500 millones en enero-septiembre, principalmente en sectores como energía, turismo y bienes raíces, evidencia de la confianza de los inversionistas en el país. Estas fuentes de divisas contribuyen a la estabilidad relativa del tipo de cambio, observándose al cierre de septiembre una apreciación del peso dominicano de 5.4 %”.

En cuanto a las reservas internacionales, expresó que “los mayores flujos externos de divisas facilitaron que se superaran los US$15,200 millones al cierre de septiembre. Este monto representa alrededor de 10.5 % del PIB y 5.4 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el FMI”.

Sistema financiero

El gobernador evaluó el sistema financiero, precisando que “a septiembre los activos del sector ascendieron a RD$4.6 billones, creciendo 10.7 % interanual, mientras el patrimonio se expandió en 14.4 %. Asimismo, la rentabilidad patrimonial (ROE) fue 23.1 % y la rentabilidad sobre activos (ROA), 2.9 %, en tanto la morosidad se ubicó en 1.5 %, reduciéndose del 1.9 % observado en septiembre 2025. La solvencia regulatoria alcanzó 18.9 % en mayo, por encima del mínimo requerido de 10 %, conforme cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos”.

Otros logros institucionales

Valdez Albizu resaltó como logro institucional que “a pesar del complejo panorama macroeconómico internacional, el déficit cuasifiscal del BCRD que se genera principalmente por los intereses de los títulos emitidos, ha registrado una reducción sostenida en los últimos seis años, pasando de un 1.4 % del PIB en 2020 a 0.5 % en 2025, el porcentaje más bajo desde la crisis financiera del año 2003. Este hecho ha estado acompañado de una mayor eficiencia en los gastos generales y administrativos anuales de la institución, los cuales se han reducido de 0.30 % del PIB en 2010, hasta 0.17 % en 2026”.

En lo que respecta al sistema de pago, anunció que en 2027 el país contará con una moderna plataforma de pagos instantáneos, que operará 24/7 durante los 365 días del año, con acreditación de fondos en segundos y la participación de las entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Esto, “indudablemente revolucionará la forma de realizar transferencias electrónicas, promoviendo la digitalización de los pagos y la inclusión financiera, a los clientes bancarios tradicionales, a las medianas y pequeñas empresas, y al público en general”, precisó el gobernador.

Perspectivas económicas

Para el cierre del presente año 2026, el gobernador expresó que “se prevé que la inflación retorne al rango meta en el último trimestre del año, condicionado a que los riesgos provenientes del entorno internacional y de los efectos del clima en la producción agropecuaria se mantengan acotados. Adicionalmente, se espera que la actividad económica se expanda en torno a 4.5 % en 2026, uno de los crecimientos más altos de América Latina”.

Abundando en lo anterior, Valdez Albizu indicó que “al cierre de 2026, la economía dominicana generaría divisas por unos US$50,700 millones, con remesas en torno a US$12,600 millones, exportaciones totales por más de US$17,200 millones, ingresos por turismo en torno a los US$12,200 millones y flujos de inversión extranjera directa de unos US$5,300 millones. Esta última cubriría aproximadamente cuatro veces el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, proyectado en un 1 % del PIB”.

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