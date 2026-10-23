INDEX celebra “Ideatón 2026” e integra a jóvenes en propuestas para el desarrollo nacional

NUEVA YORK.- El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) celebró recientemente la primera edición de “Ideatón 2026”, iniciativa que reunió a jóvenes dominicanos residentes en el exterior y la República Dominicana para compartir conocimientos entre las nuevas generaciones y transformarlos en propuestas de interés para el desarrollo nacional.

Así lo informó Celinés Toribio, embajadora y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, quien señaló que el encuentro reunió durante cuatro días, en Punta Cana, a 20 jóvenes de distintas disciplinas.

Durante la actividad se organizaron mesas de trabajo de las que surgieron las propuestas “Conecta con lo Tuyo”, orientada al voluntariado y la inmersión cultural, y “Conextadox”, para conectar a connacionales dentro y fuera del país.

También se presentaron “Puente RD”, enfocada en el intercambio de conocimientos y la cooperación profesional, y “Patria sin Fronteras”, concebida como una red juvenil de colaboración y oportunidades.

“Nuestra diáspora es una fuente extraordinaria de conocimientos, experiencias y capacidades”, sostuvo la embajadora.

“Con ‘Ideatón 2026’ abrimos un espacio para que las nuevas generaciones no solo compartan sus ideas, sino que participen activamente en la construcción de oportunidades para el futuro de la RD”, expresó.

La funcionaria destacó el respaldo institucional del canciller Víctor -Ito- Bisonó a esta primera edición y a la apertura de nuevos espacios de participación para las generaciones de quisqueyanos residentes en el exterior.

En representación de la diáspora participaron jóvenes que se han formado o cursan estudios en Columbia University, Brown University, Florida State University, College of the Holy Cross, University at Buffalo, State University of New York, John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York, The City College of New York, Bronx Community College, Pratt Institute, Boston Architectural College y The City University of NY.

Por la RD participaron jóvenes procedentes de las Universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM) e Iberoamericana (UNIBE).

También, de los Institutos de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), OMG (IOMG) y el Programa de Liderazgo Educativo del Ministerio de Educación de la RD (PLERD).

El equipo tuvo una composición en las áreas de geología y ciencias ambientales; urbanismo y desarrollo sostenible; medicina e ingeniería biomédica; relaciones internacionales y gestión pública; derecho; asuntos internacionales; criminología; políticas públicas y desarrollo social; ciencias políticas y sociología; ciencia política y justicia internacional.

Los participantes asistieron a la conferencia “Migración, identidad y el potencial de la diáspora dominicana para el desarrollo nacional”. Además, recibieron una presentación sobre la metodología de innovación.

“Ideatón 2026” contó con la colaboración de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil y del Programa de Liderazgo Educativo del Ministerio de Educación (PLERD). Las propuestas serán recopiladas y sistematizadas para darles seguimiento.

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