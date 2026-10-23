Solicita director PN-RD investigar denuncia de periodista contra oficial por presunta detención, agresión y robo

NUEVA YORK.- La dirección de Prensa y Comunidad Hispana (PreCoHis) en esta ciudad solicita al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, investigar la denuncia presentada por el periodista Javis Alexander Feliz Rodríguez contra el segundo teniente Alexis Torres, por una presunta detención irregular, agresión y robo en Los Guaricanos, municipio de Santo Domingo Norte.

El comunicador, quien colabora con el canal 69 en la capital dominicana, presentó la denuncia número 13001-2026-017990 ante la Fiscalía de Santo Domingo Este el pasado 15 de octubre; fue recibida por la oficial de recepción de denuncias Brenda Encarnación Montero.

Según el relato del periodista, mientras se encontraba en una gomera de la calle Enma Balaguer reparando un neumático, se presentó el segundo teniente en respuesta a una solicitud de colaboración de un cabo de la PN cuyo nombre desconoce.

Feliz Rodríguez afirma que Alexis ordenó a uno de los agentes que lo acompañaban que lo esposara. Añade que le revisaron los bolsillos, tomaron la llave de su vehículo e inspeccionaron el interior.

En la denuncia señala que los agentes hallaron una pistola de fogueo, que describe como un arma no letal para la cual asegura tener permiso. Sostiene que el oficial le propinó una bofetada y lo acusó de estar cometiendo un atraco.

También afirma que, durante el incidente, desaparecieron un anillo de oro y diez mil pesos dominicanos de su propiedad. El periodista calificó su arresto de irregular, abusivo y arbitrario, y aseguró que también resultaron dañados su teléfono celular y su vehículo.

Indicó que procederá judicialmente contra el oficial y que estará representado por los abogados Francisco Familia y Alejandro Almonte.

Entre los directivos de PreCoHis que firman la solicitud de investigación dirigida al director de la Policía Nacional figuran el autor de esta crónica, Guillermo Jiménez, Román Polanco y Darío Abreu.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today