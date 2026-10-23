INTRANT retiene vehículos a haitianos que ofrecían servicios ilegalmente en Ciudad Juan Bosch

Santo Domingo, RD.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) retuvo seis vehículos, de los cuales, cinco eran conducidos por haitianos sin ningún tipo de documentación, que ofrecían servicios de transporte en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este.

Las fiscalizaciones a conductores y retenciones de vehículos fueron realizadas en operativos conjuntos del INTRANT y agentes de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), por violaciones a la Ley de Tránsito relativas a irregularidades vinculadas a la falta de documentación.

De ese total, cinco conductores de nacionalidad haitiana no portaban licencia de conducir, lo que representa la mayoría de las faltas detectadas, mientras que un conductor dominicano tenía su licencia vencida desde hacía más de un año.

Los infractores enfrentan sanciones de entre que oscilan entre uno y cinco salarios mínimos; es decir, entre RD$10,000 y RD$50,000, según la falta incurrida. Los vehículos están retenidos en la sede central del INTRANT, donde se procederá a devolución de los mismo luego del pago de la infracción.

En el caso de los haitianos, los propietarios de los vehículos deberán presentarse acompañado de un conductor dominicano con licencia de conducir vigente, quien será la persona autorizada para recibir el vehículo.

Los operativos fueron encabezados por la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del INTRANT, que encabeza Cristian Muñoz (M.A)

La institución informó que los vehículos retenidos serán devueltos únicamente a sus propietarios, quienes deberán acreditar la titularidad mediante el correspondiente acto de venta o con la matrícula correspondiente.

La institución recordó que la licencia de conducir vigente es un requisito indispensable para circular, pues acredita que el conductor cuenta con los conocimientos y las competencias necesarias para manejar de forma responsable. Su incumplimiento incrementa el riesgo de siniestros viales y afecta la seguridad de peatones, pasajeros y demás conductores.

El INTRANT exhortó a la ciudadanía a mantener su licencia al día y a cumplir con las disposiciones de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aplicable por igual a todos los conductores que transitan por el territorio nacional, sin distinción de nacionalidad.

Asimismo, informó que continuará desarrollando operativos en distintos puntos del país, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto a las normas, reducir la siniestralidad y proteger la vida de todos los usuarios de las vías.

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