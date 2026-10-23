Chantatte presentará libro en NY “El Olimpismo Dominicano”

NUEVA YORK.- El veterano dirigente olímpico dominicano Luis Chanlatte presentará su libro “El Olimpismo Dominicano”, sus “crisis, reforma y esperanza”, donde se tratan importantes temas nacionales.

Dicha presentación estará a cargo de la Unión Deportiva Dominicana de NY (UDEDONY), que preside Evaristo Madrigal, y será este sábado en el Club Cultural Deportivo Dominicano, ubicado en el 2088 de la Avenida Ámsterdam, con la calle 163, en El Alto Manhattan, a partir de las 3:00 p.m.

Chanlatte, actual secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), aspira a presidir el COD para el periodo 2026-2030, cuyo proceso electoral está previsto realizarse el próximo 2 de diciembre, informó Madrigal.

Expresó que “con estos tipos de actividades la comunidad deportiva dominicana en NY, y de otros países, serán impactadas sobre la situación olímpica pasada, presente y futura en la RD.

Sostuvo Madrigal que “estas iniciativas, como la presentación del libro de Chanlatte, sirve para promover el conocimiento sobre la pirámide olímpica y la importancia de fortalecer las diferentes asociaciones deportivas nacionales, y de la diáspora”.

UDEDONY es la organización que une a la comunidad deportiva dominicana en NY a través del deporte, promueve más de 20 disciplinas y miles de atletas de la diáspora.

Su sede está en el 560 W de la calle 175 (esquina Avenida Audubon), en Washington Heights.

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