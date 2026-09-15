Supérate gradúa a 179 adolescentes de los Clubes de Chicas en Barahona

Barahona, RD., 14 de septiembre de 2026. – La Dirección de Desarrollo Social Supérate celebró la graduación de 179 adolescentes de la provincia de Barahona que culminaron satisfactoriamente el programa de formación “Clubes de Chicas”, orientado a promover su desarrollo integral, fortalecer su autoestima, liderazgo y conocimientos en derechos de la niñez y la adolescencia.

La iniciativa es implementada por la Dirección de Acompañamiento Sociofamiliar de Supérate, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

Al pronunciar el discurso central del acto, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó el impacto preventivo de los Clubes de Chicas en la protección de los derechos y el desarrollo integral de las participantes.

“En Barahona celebramos con orgullo que 179 niñas y adolescentes están culminando satisfactoriamente este proceso de formación. Estos programas también contribuyen a prevenir situaciones que vulneran los derechos de las niñas y adolescentes y limitan sus oportunidades, como el embarazo en adolescentes y las uniones tempranas, al tiempo que promueven cambios positivos en sus vidas y en su futuro”, sostuvo.

Asimismo, anunció que próximamente, otras 900 niñas y adolescentes en distintas partes del país estarán graduándose tras completar este proceso formativo y de integración.

Con emotividad, la joven Karen Chanel Félix, al hablar ante los presentes, aseguró que su experiencia en el Club de Chicas superó sus expectativas, al descubrir que el espacio no solo les permitía reunirse, sino también crecer, soñar juntas y aprender valores como el respeto, la solidaridad y la empatía.

Enfatizó que al concluir esta hermosa etapa de formación se llevan consigo los aprendizajes y valores adquiridos, así como el recuerdo de haber formado parte de un club donde se cultiva la esperanza y se impulsan los sueños de niñas con grandes aspiraciones.

En tanto, Ámbar Ledezma, madre de una de las participantes, indicó que participar en los talleres le permitió aprender a acompañar y orientar mejor a su hija. Señaló que, durante estos meses, ha visto cómo la niña ha ganado seguridad y confianza, además de fortalecer la comunicación entre ambas. Agradeció al equipo de trabajo y a las autoridades por impulsar este espacio, que fortalece a las niñas y brinda a las familias herramientas para acompañarlas, orientarlas y protegerlas.

Las graduandas, de entre 12 y 17 años, completaron un programa de formación en igualdad de género, prevención de la violencia, embarazo en adolescentes y uniones tempranas, así como comunicación asertiva y elaboración de planes de vida, entre otros temas.

Como parte de la continuidad de la intervención, las adolescentes de 15 a 17 años egresadas de los Clubes de Chicas podrán ser orientadas y vinculadas a la Estrategia de Formación Técnico-Vocacional, en articulación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y otras alianzas estratégicas, que busca fortalecer sus capacidades y ampliar sus oportunidades de desarrollo mediante orientación vocacional, acceso a cursos técnico-vocacionales, pasantías y vinculación con sectores productivos.

Durante el acto también se graduaron 70 padres, madres y tutores, así como 10 líderes comunitarios, quienes recibieron formación en las mismas áreas, con un enfoque dirigido a la población adulta y orientado al fortalecimiento de entornos protectores para las adolescentes.

El evento fue realizado en el auditorio Antonio Méndez, del Recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Barahona, contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, líderes comunitarios, padres, madres, tutores e invitados especiales.

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