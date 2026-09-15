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Conoce a Estalin Ortiz, segundo pick del Licey en Draft de Novatos

PRIMICIAS DIGITAL15 de septiembre de 2026
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SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey seleccionaron al lanzador zurdo Estalin Ortiz como su segundo pick en el Draft de Novatos de cara a la temporada 2026-27, celebrado en el centro comercial Sambil.

Ortiz, de 27 años, es un relevista de 6 pies y 4 pulgadas y 213 libras que inició su carrera profesional en 2018 en la organización de los Piratas de Pittsburgh, donde permaneció hasta 2021.

El zurdo posteriormente continuó su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol con los Acereros de Monclova, organización con la que ha trabajado principalmente como relevista.

En la temporada de 2026 registró 48 ponches para un 29% y efectividad de 4.30 en 46 apariciones y 37.2 entradas de labor.

El nativo de Hato Mayor del Rey se encontraba en su segundo año de draft en la Liga Dominicana.

Con su selección, los Tigres agregan profundidad zurda a su cuerpo de lanzadores para la temporada 2026-27 y suman a un pitcher con experiencia en diferentes niveles del béisbol profesional.

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PRIMICIAS DIGITAL15 de septiembre de 2026
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