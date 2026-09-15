Carolina Mejía fortalece la seguridad en 20 sectores de los kilómetros de la Independencia con la iluminación de 77 calles

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante a la Presidencia, fortaleció la seguridad en 20 sectores de los kilómetros de la avenida Independencia con la entrega de 598 luminarias LED instaladas en 77 calles.

En la continuación del programa Sectores Iluminados Más Seguros, la ejecutiva municipal encabezó un encuentro en el sector Miramar, donde fue recibida por líderes comunitarios y residentes en la zona.

Al preguntar a los moradores cómo se sienten con esta entrega, Carolina recibió al unísono la respuesta: “Más seguros”.

La entrega simbólica en Miramar también oficializó la colocación de las luminarias en los sectores: Costa Caribe, Nordesa II, Nordesa III, Independencia, Invi, Jardines del Norte, San José, urbanización Alexandra Aurora, El Coral, Las Acacias, Afimar, Las Marías, Los Almendros, Buenos Aires, Doña Lidia, Luz Consuelo y residencial Sara.

La aspirante presidencial prometió seguir avanzando en la instalación de luminarias LED para completar los puntos faltantes en los sectores que convergen en los kilómetros.

Además de los comunitarios, la ejecutiva municipal estuvo acompañada por el presidente del Concejo de Regidores, Giancarlo Vega; por los ediles María Laura Báez y Danilo Sánchez; así como por los colaboradores Raudy Vargas y Máximo Romero.

La primera etapa del programa concluyó con alrededor de 10 mil luminarias LED colocadas en 23 sectores y 11 avenidas y 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.

En la segunda fase de Sectores Iluminados Más Seguros se han colocado luminarias en Pueblo Nuevo, Farallones, Pablo Sexto, El Trueba, Puerto Isabela, El Caliche, Los Jardines, La Cementera, Arroyo Hondo III, La Agustina, Villa Francisca, Lanha Gautier, Las Flores de Cristo Rey, La Fe, El Vivero, San Carlos y Don Bosco, entre otros.

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