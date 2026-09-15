Ovalles afirma compromiso de jugadores se reflejó primer día de prácticas

RAMÓN SANTANA (San Pedro de Macorís).- El compromiso de registrar una buena actuación en la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana quedó reflejado este lunes, el primer día de los entrenamientos de las Estrellas, según comentó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol.

“Es increíble. Tener 32 jugadores, en un mini campamento, un 14 de septiembre, habla bien de la clase de compromiso que sienten nuestros jugadores”, manifestó Ovalles, por medio a un despacho de prensa de las Estrellas.

“Ya tenemos aquí a lanzadores como Oscar de la Cruz, Esmil Rogers, Jhan Maríñez, Gregory Santos, Neftalí Féliz, Gerónimo Franzúa, Diego Castillo, Domingo Tapia, Oddy Núñez, para solo citar algunos”, agregó Ovalles.

“Ellos han querido venir temprano para prepararse para la temporada, porque se sienten comprometidos”, sostuvo el ejecutivo de las Estrellas, quien añadió los nombres de jugadores de posición como Raimel Tapia, Wilín Rosario, José Devers, Sandber Pimentel entre los asistentes al primer día de prácticas del equipo de la enseña verde.

“Tener a un jugador como Raimel Tapia desde el primer día de un “mini camp” es muy importante”, observó Ovalles. “Todos sabemos lo que Raimel puede poner a la mesa como jugador”.

Tapia fue el jugador de las Estrellas de mejor desempeño, la temporada pasada, cuando lideró la Liga Dominicana en hits (73) y fue segundo en promedio de bateo (.356), detrás del nicaragüense Ismael Munguía (.368), quien será uno de los jugadores importados del club, por tercera campaña seguida.

También tuvo el segundo mejor promedio de bateo (.333) y fue segundo en hits (28) en la postemporada (Round Robin y Serie Final), como refuerzo de los Leones del Escogido.

Las Estrellas entrenaron en el complejo deportivo de los Tigres de Detroit, en el municipio Ramón Santana, de San Pedro de Macorís. Se mantendrán allí por dos semanas, antes de trasladarse al Estadio Tetelo Vargas, el 28 de septiembre.

Los entrenamientos con la escuadra completa comenzarán el próximo lunes, 21 de septiembre.

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