Presidente Abinader entrega carretera Las Espinas: una nueva conexión para la producción y el desarrollo de Jamao al Norte

Jamao al Norte, Espaillat.– El presidente Luis Abinader entregó este lunes, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la nueva carretera Las Espinas, una obra que transforma la conexión vial de varias comunidades de este municipio, mejora la movilidad de sus habitantes y crea mejores condiciones para el transporte de productos, el desarrollo de las actividades económicas y el aprovechamiento del potencial turístico de la zona.

Con una longitud de 5.8 kilómetros, la nueva vía cuenta con dos carriles de tres metros cada uno, carpeta asfáltica, señalización, sistemas de drenaje, muros de gaviones y tres puentes construidos para garantizar una circulación más segura y continua.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que la nueva carretera trae calidad de vida a todas esas comunidades y que está hecha con resiliencia y los diseños sísmicos para que los puentes resistan cualquier cambio climático.

«Si importante es esta carretera, esta vía de 5.8 kilómetros, son importantes los tres puentes que tiene. Entonces la comunidad de la Espina, la comunidad del Ramonal está inmensamente agradecido, señor presidente de esta obra. Una obra que trae calidad de vida, que está hecha con resiliencia, tomando en cuenta también los diseños sísmicos para estos puentes y que trae toda una protección no solamente a la ganadería, sino que esta es una zona totalmente ecoturística», dijo.

El Embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, afirmó que la obra tiene todos los estándares de calidad, una obra resiliente al cambio climático y desastres naturales.

«Una carretera transitable durante todo el año significa poder llevar la producción al mercado, reducir pérdidas y proteger los ingresos de las familias. Por eso, una infraestructura rural resiliente contribuye también a un sistema alimentario más resiliente y al mismo tiempo una mejor conectividad, puede abrir nuevas oportunidades económicas, incluido el ecoturismo. Siempre que el desarrollo vaya acompañado de la protección del extraordinario patrimonio natural de esta zona», explicó.

La representante del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el Caribe, organismo internacional financista de la obra, Mariana Ruiz Alvarado dijo que la nueva carretera trae progreso y bienestar a todos los comunitarios de esa zona.

«Las infraestructuras no se miden únicamente en inversión o puentes, se miden en niños que pueden llegar a las escuelas, en agricultores que pueden llevar productos al mercado, y en familias que pueden mirar al futuro con mayor seguridad y oportunidades», afirmó.

La gobernadora provincial Patricia Muñoz y el senador provincial de Carlos Gómez, agradecieron al presidente por la entrega de la obra, ya que la misma tenía más de 36 años de espera.

Las nuevas estructuras están ubicadas sobre los ríos y arroyos Jamao, Aguacate y La Quebrada. El puente sobre el río Jamao tiene una longitud de 33 metros, mientras que los correspondientes a Arroyo Aguacate y La Quebrada alcanzan los 20 metros cada uno. Las estructuras disponen, además, de iluminación y elementos de seguridad vial.

La obra conecta y beneficia directamente a las comunidades Las Espinas, El Ramonal, Las Caobas y Los Brazos, además de mejorar la comunicación con el centro urbano de Jamao al Norte y otras localidades de la provincia Espaillat.

Uno de los aspectos principales de la obra es la incorporación de criterios de resiliencia en su diseño, tomando en cuenta las características de esta zona, donde las lluvias y las crecidas de ríos y arroyos pueden afectar la circulación. De esta manera, la infraestructura contribuye a reducir la vulnerabilidad de la vía ante fenómenos meteorológicos y garantiza mayor continuidad en el tránsito.

Una carretera que impulsa a Jamao al Norte

La agricultura y la ganadería constituyen parte importante de la actividad económica de Jamao al Norte. Por ello, disponer de una vía en mejores condiciones representa una oportunidad para que los productores puedan trasladar con mayor facilidad sus cosechas y productos lácteos hacia los centros de comercialización y consumo.

La nueva carretera Las Espinas facilita ese vínculo entre las comunidades productivas y los mercados, al tiempo que contribuye a reducir dificultades logísticas y favorece un intercambio comercial más eficiente.

El impacto de la obra va más allá de mejorar el tránsito. Para las familias que viven en estas comunidades, significa contar con una conexión más segura y confiable para acceder a servicios, trasladarse hacia el municipio y mantener sus actividades cotidianas.

Asimismo, la infraestructura fortalece las condiciones para el desarrollo de iniciativas productivas y turísticas, al poner en valor una zona que cuenta con importantes recursos naturales y potencial para generar nuevas oportunidades.

Testimonio de comunitarios

Para Marino Paulino Tavares, comunitario de El Ramonal, la carretera representa un cambio esperado durante décadas. Con 65 años viviendo en la zona, afirmó sentirse orgulloso de que finalmente se haya concretado esta obra.

“Han pasado todos los gobiernos por aquí y nunca se había logrado esta carretera. Hoy nos sentimos orgullosos de esta obra”, expresó Tavares.

Miguel Fermín destacó que la nueva vía brinda tranquilidad a los moradores, al facilitar el desplazamiento hacia otras comunidades. “Antes andábamos dando pena por estos caminos; ahora podemos transportarnos a cualquier lugar de manera rápida”, señaló.

En tanto, Fabio Mirabal resaltó la reducción en el tiempo de traslado entre El Ramonal y Jamao al Norte. “Antes nos tomaba una hora llegar; ahora, con esta nueva vía, podemos hacerlo en apenas diez minutos”, afirmó.

El presidente Abinader estuvo acompañado por Andrés Bautista, ministro Administrativo; Raúl Fuentes, embajador de la Unión Europea en República Dominicana; Patricia Muñoz, gobernadora de Espaillat; Carlos Gómez, senador de la provincia; Jairo Morillo, alcalde de Jamao al Norte, y Mariana Ruiz, representante regional para el Caribe del Banco Europeo.

Dirección de Comunicaciones y Prensa

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