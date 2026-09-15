LA IDEOLOGIA ESCONDIDA: Cuando la frecuencia de los nombres de los hijos inclinan al público a pensar en la ideología predominante de los padres

Por Roberto Rímoli

El nombre propio es uno de los primeros actos políticos que comete un ser humano sin saberlo. Al inscribir a un niño en el registro civil, los padres no solo le otorgan una identidad legal: le imprimen, casi siempre de forma inconsciente, un sello ideológico que lo acompañará toda la vida.

En sociedades polarizadas, ese sello se vuelve legible para quienes saben leer entre líneas. Lo que parecía una decisión íntima y afectiva revela la cartografía subterránea de las creencias colectivas.

No se trata de una decisión estetica neutra, sino una declaración de pertenencia, un posicionamiento frente a la historia, la clase y el poder. El nombre funciona como una bandera que el niño no pidió izar, pero que lo definirá mientras viva.

En sociedades fracturadas, los nombres se convierten en marcadores de tribus más fiables que el discurso. Un nombre puede decir «yo rechazo la tradición que me precedió, pertenezco al mundo» o «pertenezco a este suelo». Podrías decir «soy progresista pero no tanto» o «soy conservador pero sin curas». El nombre no necesita explicarse: se basta solo para delatar.

Hay nombres que funcionan como pasaporte de la clase alta burguesía globalizada. Suenan igual en cualquier aeropuerto de primera clase y sirven hasta para distanciarse de todo lo que huele a nación o barrio. Son nombres que rechazan la historia local como quien rechaza una herencia incómoda: no la niegan, simplemente la borran del documento de identidad. El mensaje es claro: mi hijo nacerá ya desarraigado por opción, ciudadano del mundo antes que ciudadano de ningún lado.

Otros nombres hacen exactamente lo contrario: abrazan una raíz, real o inventada, para afirmar que aquí hubo un genocidio, una resistencia, una épica olvidada. Ponerle a un niño un nombre indígena, siendo de piel clara y apellido europeo, es un acto de reparación simbólica que no cuesta nada y rinde mucho en capital moral. El niño se convierte en trofeo viviente de la conciencia histórica de sus padres: «Miren cómo reconozco la deuda sin pagar un metro de tierra».

Existen nombres que anuncian una espiritualidad difusa, ecológica y terapéutica. No comprometen con dogmas ni con revoluciones, pero permiten sentirse conectado con algo superior sin arrodillarse ante nadie. Son nombres que combinan bien ideas de yoga, libros de autoayuda y votos moderadamente progresistas. Su ideología es la del bienestar: creo en la energía, en el planeta y en mí mismo, pero no en ninguna estructura que exija sacrificio colectivo.

Hay nombres que delatan aspiración pura y dura. Copian el gusto de las telenovelas, de los ídolos del momento, de lo que suena ganador en la TV. No buscan originalidad sino ascenso: que el nombre abra puertas, que suene a éxito, que disimule el origen humilde. Es la ideología del que cree que la movilidad social empieza por parecerse a los que ya llegaron.

También están los nombres que funcionan como contraseña de casta cerrada. Heredan la estética de las élites —como son muchos peloteros— o europeas para recordar, sin decirlo, que aquí siempre hubo amos y siempre los habrá. Son nombres que no admiten mezcla: rechazan tanto el barrio como la vanguardia, tanto el trujillismo como el progresismo. Su ideología es la del linaje que se preserva a sí mismo.

Al final, el nombre es la única confesión política que no puede retractarse. El adulto puede cambiar de partido, de barrio, de religión, incluso de apellido. El niño no. Llevará grabada para siempre la decisión ideológica de sus padres en el momento exacto en que se sintieron más poderosos: cuando pudieron nombrar a otro. Y cuando ese niño crezca y gobierne, juzgue, cure o mate, lo hará con un poco del nombre de la bandera que le cosieron al nacer. El nombre no miente nunca. El nombre siempre cobra, sobre todo si creciste con el nombre James Bond Cero Cero Siete Carrión Vargas. (*)

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