Urbanista sostiene que cambio climático agrava inundaciones en Santo Domingo

SANTO DOMINGO.– El arquitecto urbanista Elmer González sostuvo que el cambio climático no es un invento y que ya impacta de manera directa a Santo Domingo, donde las inundaciones se han intensificado en los últimos años.

“El cambio climático no es un invento; es la consecuencia de lo que es el calentamiento global”, afirmó, al explicar que las acciones humanas han acelerado este fenómeno.

Estas observaciones fueron externadas por González en el programa «Reseñas», el podcast», conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.

González indicó que el crecimiento urbano sin planificación ha incrementado la vulnerabilidad de la capital, al señalar que Santo Domingo supera los cinco millones de personas diariamente entre población fija y flotante.

Advirtió que la expansión del concreto y la reducción de áreas verdes han limitado la capacidad de absorción del agua, lo que agrava las inundaciones.

Además, el especialista afirmó que el Gran Santo Domingo se ha convertido en el “epicentro del riesgo” en el país, debido a factores como el aumento poblacional, la falta de ordenamiento territorial y la débil coordinación institucional.

“Nosotros hemos reunido tres jinetes; está el jinete del aumento poblacional, la inexistencia de planificación y la falta de coordinación multinivel”, explicó.

Recordó que eventos recientes, como las lluvias de 2022 y 2023, provocaron colapsos en la movilidad urbana y afectaciones a viviendas e infraestructuras.

“Ya no hay un parámetro de estación. Estamos en el pronóstico de esto en cualquier momento”, expresó.

Propone implementar “distritos esponja”

Ante este escenario, el arquitecto urbanista propuso la implementación de “distritos esponja”, un modelo urbano que busca gestionar el agua en lugar de expulsarla.

“Las ciudades exitosas no tratan el agua eliminándola, sino gestionándola”, indicó.

Asimismo, alertó sobre el manejo de residuos sólidos, señalando que el Gran Santo Domingo produce unas 6,000 toneladas diarias, gran parte de las cuales termina en los drenajes.

Finalmente, enfatizó que la educación ciudadana y la continuidad de las políticas públicas son esenciales para enfrentar esta problemática, junto a una mayor planificación e inversión en infraestructura urbana.

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