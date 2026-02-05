UNE asume nueva directiva con agenda económica propositiva y llamado a reformas estructurales ante menor proyección de crecimiento del país

Santo Domingo, D.N. – La Unión Nacional de Empresarios (UNE) juramentó su nueva junta directiva para el período 2026-2028, encabezada por el empresario Julio García Batista, quien instó a acelerar reformas estructurales en materia laboral, fiscal y regulatoria para preservar la competitividad de la República Dominicana, en un contexto de menor crecimiento económico y mayores presiones sobre las finanzas públicas.

Durante el acto celebrado en el Salón Albariño de Cava Alta, ante representantes del sector productivo, dirigentes gremiales, autoridades y líderes empresariales, la organización reafirmó su rol como voz técnica y propositiva del empresariado nacional en un escenario marcado por la desaceleración económica regional y mayores restricciones fiscales.

En su discurso de toma de posesión, García Batista advirtió que el entorno internacional y local exige decisiones estratégicas y reformas inteligentes para sostener el crecimiento.

Citando estimaciones recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que la proyección de crecimiento de la economía dominicana para 2026 se redujo a 3.6 %, en un contexto de menor dinamismo del consumo y la demanda externa.

“El crecimiento ya no vendrá por inercia; habrá que conquistarlo con productividad, eficiencia y competitividad”, afirmó.

El nuevo presidente de la UNE planteó que el país necesita modernizar su marco laboral, avanzar hacia una reforma fiscal integral y corregir distorsiones estructurales que limitan la inversión y encarecen el costo país.

En ese sentido, abogó por actualizar el Código de Trabajo para promover empleabilidad y formalización, ampliar la base tributaria y reducir la evasión, revisar exenciones ineficientes y mejorar la calidad del gasto público.

También expresó preocupación por el aumento sostenido de la nómina estatal y del subsidio eléctrico, al considerar que presionan las finanzas públicas y reducen el espacio para invertir en infraestructura, educación y seguridad jurídica.

“Sin competitividad laboral no hay inversión, y sin inversión no hay empleo sostenible. Las políticas públicas deben incentivar la producción, no encarecerla”, subrayó.

Asimismo, manifestó reservas sobre el impacto de la Ley 98-25 sobre residuos sólidos, por entender que podría generar mayores cargas para las micro, pequeñas y medianas empresas.

La ceremonia sirvió además como espacio de balance institucional, tras el presidente saliente, Leonel Castellanos Duarte, destacar los avances logrados durante su gestión para consolidar una UNE más visible, técnica e influyente en la discusión de la agenda económica nacional.

“Promovimos una participación en el debate público, convencidos de que los desafíos del sector empresarial deben discutirse con transparencia y buscando consensos”, expresó. Advirtió que el país enfrenta presiones fiscales significativas —con una deuda pública cercana al 48 % del PIB—, lo que demanda “instituciones empresariales fuertes, independientes y propositivas”, capaces de presentar soluciones y actuar como interlocutores técnicos ante el Estado.

“Nuestro rol no es solo señalar problemas, sino construir confianza y aportar reglas claras que garanticen estabilidad y crecimiento”, puntualizó.

Julio García Batista es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con maestría en Mercadotecnia y especialidad en Negociación. Se desempeña como presidente ejecutivo de Hernández & García, S.R.L., empresa dedicada a soluciones y líneas de productos especializados. Su trayectoria combina experiencia técnica, gestión estratégica y participación gremial, formando parte de la Asociación Nacional de Importadores y de la Cámara Española de Comercio y Turismo, además de diversas iniciativas de carácter social.

La nueva Junta Directiva estará integrada por Ángel Nader, primer vicepresidente; Ángelo Viro, segundo vicepresidente; Luis Rojas, secretario; Mario Lama, vicesecretario; Miguel Dauhajre, tesorero, y Desirée León, vicetesorera, junto a asesores y delegados sectoriales.

Durante la actividad, la UNE reiteró su compromiso de fortalecer el diálogo público-privado y consolidarse como un espacio de propuestas técnicas orientadas al desarrollo productivo del país.

“Cuando el sector productivo crece, crece la República Dominicana. Invertir, producir y generar confianza: esa es la ruta del desarrollo”, concluyó García Batista.

